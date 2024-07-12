Еще не задержанные интернет-мошенники лишили доверчивую жертву более 11 000 евро.
Мошенники выманили у жительницы Эстонии внушительную сумму денег
Женщина из Пярнумаа сообщила в четверг полиции, что в начале мая увидела в Facebook пост с предложением дополнительного заработка. Она перешла по указанной в посте ссылке, и с ней связались сначала через приложение WhatsApp, потом через приложение Telegram и по электронной почте.
Женщине велели загрузить приложение AnyDesk, получили таким образом доступ к ее компьютеру, а потом под предлогом инвестирования предписали провести переводы, что она и сделала.
Ущерб составил 11 600 евро.