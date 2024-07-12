Мошенники выманили у жительницы Эстонии внушительную сумму денег

Женщина из Пярнумаа сообщила в четверг полиции, что в начале мая увидела в Facebook пост с предложением дополнительного заработка. Она перешла по указанной в посте ссылке, и с ней связались сначала через приложение WhatsApp, потом через приложение Telegram и по электронной почте.