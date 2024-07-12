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Мошенники выманили у жительницы Эстонии внушительную сумму денег

BNS
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Доверчивые люди очень часто становятся жертвами сетевых мошенников. Иллюстративное фото.
Доверчивые люди очень часто становятся жертвами сетевых мошенников. Иллюстративное фото. Фото: fizkes/Shutterstock

Еще не задержанные интернет-мошенники лишили доверчивую жертву более 11 000 евро.

Женщина из Пярнумаа сообщила в четверг полиции, что в начале мая увидела в Facebook пост с предложением дополнительного заработка. Она перешла по указанной в посте ссылке, и с ней связались сначала через приложение WhatsApp, потом через приложение Telegram и по электронной почте.

Женщине велели загрузить приложение AnyDesk, получили таким образом доступ к ее компьютеру, а потом под предлогом инвестирования предписали провести переводы, что она и сделала.

Ущерб составил 11 600 евро.

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