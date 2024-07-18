Kiviõli Keemiatööstus - огромное предприятие, которые занимается добычей сланца и производством сланцевого масла. К сожалению, завод десятилетиями не только делает важную работу, но и травит жителей Кивиыли своими ядовитыми выбросами. Но ни городские чиновники, ни руководство завода так и не могут предложить конкретное решение проблемы.

Маслозавод Kiviõli Keemiatööstus - один из старейших и крупнейших заводов в Ида-Вирумаа, появившийся еще 102 года назад. Он принадлежит AVH Grupp AS и на данный момент отапливает город. Неприятный запах и грязный воздух из-за отходов предприятия зачастую в прямом и переносном смысле отравляет жизнь жителям города.

«Периодически в Кивиыли воняет так, что просто нечем дышать. Мы несколько раз обращались в Департамент окружающей среды, но оттуда нам так никто и не ответил. Все говорят, что завод нельзя закрывать, ведь это градообразующее предприятие, но это не так», - рассказывает Роман, поясняя, что из Кивиыли на заводе работает не больше 50 человек, все остальные приезжают из других мест.