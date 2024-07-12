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Транспортный департамент создаст общегосударственную платформу по продаже билетов, предварительно проведя дорогущее исследование

Rus.Postimees
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Автобус. Снимок иллюстративный.
Автобус. Снимок иллюстративный. Фото: Marianne Loorents

Транспортный департамент разрабатывает платформу, с помощью которой люди могли бы покупать билеты на всевозможные виды транспорта, заказывать такси или арендовать автомобиль, а также планировать свой маршрут. На первом этапе будут искать аналитика, который скажет, возможно ли это с технической и юридической точек зрения, пишет ERR.

Сейчас в Эстонии есть платформа планирования поездок peatus.ee, которой управляет Министерство по делам регионов и сельского хозяйства.

Новая платформа будет носить название MaaS X-tee и должна объединить все виды общественного транспорта и других поставщиков транспортных услуг (автобус, поезд, такси, аренда автомобиля).

«Таким образом, промежуточный слой обмена данными MaaS X-tee создает возможность для выхода на рынок услуг нового типа, где все необходимые для поездки услуги могут быть получены в одном месте, а права на проезд также могут быть приобретены за одну транзакцию», - сказала руководитель проекта по мобильности Транспортного департамента Хелен-Лийс Ридбек.

По данным ERR, одно только исследование новой платформы по продаже билетов, которое растянется на полтора года, обойдется в 840 000 евро.

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