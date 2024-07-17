ВИКТОРИЯ ЛАДЫНСКАЯ-КУБИТС Кого предпочтет русскоязычный избиратель?

Но это еще не все. То, о чем не всегда говорит статистика: довольно значительная группа граждан Эстонии не считает себя «выходцами из русскоязычной среды» и не ассоциирует себя таким образом. Они могут даже не задумываться над этим вопросом: государственный язык освоен, эстонские СМИ перед глазами, политическому выбору ничего не препятствует. Такой избиратель больше не привязан ни к темам, ни к «медиа, предназначенным только для него», ни даже к своему родному языку. Даже если такой избиратель не проявляет активность и публично не участвует в общественной жизни, его выбор находится в том же потоке, что и все дискуссии, происходящие в эстонском обществе. Такого избирателя может привлечь любая политическая партия.