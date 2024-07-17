Хотя эстонские политики часто заявляют, что они не делят своих избирателей на отдельные группы, перед каждыми выборами политические аналитики разбирают важный вопрос: что будет с русскоязычными избирателями - куда направится и за кого проголосует эта значительная часть электората? Выборы в Европейский парламент уже прошли, а следующие муниципальные выборы состоятся чуть более чем через год - самое время прогнозировать, какие тенденции разовьются в этом сегменте, пишет колумнист Виктория Ладынская-Кубитс.
ВИКТОРИЯ ЛАДЫНСКАЯ-КУБИТС ⟩ Кого предпочтет русскоязычный избиратель?
Перевод: Ева Ойжинская
Для начала скажу, что, согласно моему политическому убеждению, деление избирателей по национальности для здорового состояния общества губительно. Однако долгие годы немало дивидендов политикам приносил прием divide et impera (лат. «разделяй и властвуй»), в том числе удерживание основного электората Центристской партии под стеклянным потолком или же противопоставление этой группе со стороны других партий.
Несмотря на то, что у избирательных урн это работало, на данный момент кажется, что даже с точки зрения политической перспективы деление избирателей по национальности (или по темам, симпатичным разным этническим группам) - это вчерашний день. Различать своих избирателей, конечно, можно и нужно, но по мировоззрению или по выбору решений актуальных проблем. Для тех, кто поддерживает эту мысль, есть хорошие новости.
Мировоззренческий выбор
В «золотое время» Сависаара, когда Ласнамяэ был полностью центристско-зеленым, казалось, что местный русскоязычный избиратель всегда будет мыслить категориями «наша партия» versus «все остальные». Однако в последние несколько лет политики наблюдают новую тенденцию: выбор местных русскоязычных граждан не сводится к одной партии, и ключевыми факторами их выбора стали мировоззрение, актуальные темы и политический контекст.
Это видно как по статистике и рейтингам партий, так и по ведущимся на русском языке обсуждениям в социальных сетях, мнениям в местных русскоязычных СМИ и тому, как политики, чьим родным языком является русский, переходят из одной партии в другую. Картина стала более разнообразной, и это очень положительная тенденция. Выбор, основанный на мировоззрении или программе и обещаниях партий - это и есть цель.
Но это еще не все. То, о чем не всегда говорит статистика: довольно значительная группа граждан Эстонии не считает себя «выходцами из русскоязычной среды» и не ассоциирует себя таким образом. Они могут даже не задумываться над этим вопросом: государственный язык освоен, эстонские СМИ перед глазами, политическому выбору ничего не препятствует. Такой избиратель больше не привязан ни к темам, ни к «медиа, предназначенным только для него», ни даже к своему родному языку. Даже если такой избиратель не проявляет активность и публично не участвует в общественной жизни, его выбор находится в том же потоке, что и все дискуссии, происходящие в эстонском обществе. Такого избирателя может привлечь любая политическая партия.
Выбор тем
Это, в свою очередь, означает, что и партиям не обязательно иметь «специальный талисман с русским именем» для привлечения голосов русскоязычных избирателей. Избирателей привлекает в политическом деятеле не его имя или родной язык, а действия и мысли. Или, наоборот, не привлекает. Пусть человека зовут хоть Марина, хоть Кристен, Кристина или Михаил.
Большинство избирателей из других этнических групп больше не требуют перевода политической программы. Особенно, если перевод - это не слишком специфичный и насыщенный нюансами текст, а просто обещание, имя и должность. Поскольку избиратель, для которого важно мировоззрение, часто понимает язык, контекст, культурное пространство. Он прикладывает усилия, он в курсе общественных дискуссий.
Стали ли более разнообразными предпочтения благодаря долгосрочным процессам в обществе или на это повлияли полномасштабная война, внутрипартийные дебаты, турбулентность в Центристской партии, смена власти в Таллинне - все эти факторы имеют свое влияние. Результаты видны в рейтингах партий и цифрах последних выборов, а также в последнем мониторинге интеграции, который подчеркивает неоднородность русскоязычного сообщества в плане важных общественных вопросов.
Это осознание влияет на выбор тем в местных русскоязычных СМИ перед выборами, так как больше не нужно говорить с русскоязычными жителями только о «политике гражданства», «русскоязычном образовании», «изучении языка». Эти темы уже уступили или скоро уступят место другим, затрагивающим все общество: безопасность, здравоохранение, вопросы образования, специфические муниципальные вопросы, безусловно, экономика и уровень жизни.
Общественные настроения
Конечно, это только одна сторона дела, гораздо большее беспокойство вызывает другая тенденция. Последний мониторинг интеграции показывает, что в этом сегменте есть значительное число людей, критически настроенных по отношению к государству (15 процентов представителей других национальностей составляют «активно критическую» группу, а 28 процентов - «пассивную часть»).
В их числе много граждан и тех, кто говорит по-эстонски, но они не всегда демонстрируют единство с государством. И все же эти данные не позволяют сделать однозначные прогнозы, за какую партию такие люди будут голосовать. Однако крайне важно понимать, в каком политическом направлении будет двигаться эта группа.
Согласно одному из вариантов, они могут оказаться в пространстве, где идет конкуренция между Центристской партией, движением Koos и теми, кто не участвует в выборах. Результаты в Ида-Вирумаа на выборах в Европейский парламент были показательными: Айво Петерсон занял второе место с 3643 голосами, уступив только Михаилу Кылварту, получившему 4781 голос.
Иными словами, борьба между ними оказалась более серьезной, чем первоначально прогнозировали эстонские политические обозреватели. Разумеется, это большая дилемма и для самой Центристской партии: какой она выберет курс и как она определит целевую группу на следующие годы, с кем и в каком сегменте захочет конкурировать.
Независимо от выбора Центристской партии, описанная группа существует, ее размер не поддается точному измерению и статистика в этом вопросе нас подводит. Причина - в появлении обманчивого результата опроса мнений, то есть скрытой части информации, которую статистика больше не отображает. Например, те респонденты, которые соглашаются ответить на вопросы по телефону, но не раскрывают свое истинное мнение в опросах.
Думаю, что новости о рейтингах должны включать не только количество респондентов, но и число отказавшихся отвечать. Последние рейтинги партий просто не показывают количество сторонников Koos. Это все необходимо учитывать, чтобы понять, сколько людей остаются вне поля зрения, независимо от того, нравится нам их мнение или нет.
Подводя итог, можно сказать, что как мониторинг интеграции, так и последние выборы в Европейский парламент показали, что политическая ситуация на поле, которое мы привыкли называть «русскоязычным электоратом» (что как понятие, конечно, устарело и больше не актуально), изменилась. Некоторые тенденции ушли в тень, и это может привести к неожиданным рискам.
В более широком плане кажется, что бывший (!) русскоязычный избиратель все больше будет исходить из тем и мировоззренческих аспектов. Это положительная тенденция для общества, однако она подчеркивает необходимость переосмысления стратегии интеграции. Ранее поставленные цели за несколько лет значительно устарели: они не помогают тем, кто вышел за рамки программы, и не спасают тех, кто оказался в серой зоне.