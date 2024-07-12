«Из переноски шел невыносимый запах»: хозяйка решила избавиться от двух породистых котов и оставила их в сумке под палящим солнцем

Нужна финансовая помощь и передержка или новый дом

Если вы хотите помочь, вы можете сделать перевод на банковский счет НКО:

Получатель: CATS HELP MTÜ

Пояснение: Сфинксы (или на эстонском Sfinksid)

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

Ссылка на прямое пожертвование:

www.catshelp.ee/annetuslink-selgitusega

Paypal.me/catshelpmtu

Пожертвование можно сделать и по телефону:

900 0020 - цена звонка 5 евро

900 0001 - цена звонка 10 евро

900 0021 - цена звонка 25 евро

Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет переведено.

Также для котов нужна передержка или настоящий дом, где их так жестоко не предадут. «Мы не будем их разлучать, они были брошены вместе, вместе должны пойти домой!» - уточнили добровольцы.

Если вы хотите предложить этим двум сфинксам дом, пишите на электронную почту info@catshelp.ee или в Facebook в мессенджер официальной страницы Cats Help.