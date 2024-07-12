В среду, 10 июля, днем в некоммерческую организацию Cats Help поступило сообщение о двух котах, которых бросили на произвол судьбы в Палдиски. «Рассказ вверг нас в шок, такое в нашей истории впервые», - говорят добровольцы.
«Из переноски шел невыносимый запах»: хозяйка решила избавиться от двух породистых котов и оставила их в сумке под палящим солнцем
Как рассказали добровольцам, некая женщина на террасе в кафе в Палдиски бросила под солнцепеком сумку, в которой были два сфинкса. Обедающей на террасе посетительнице владелица сфинксов заявила, что «ее эти коты достали».
«Из кошачьей переноски шел невыносимый запах мочи, по-видимому, коты находились там уже много времени. Они были измождены и в плохом состоянии», - рассказывают представители НКО Cats Help. Коты были доставлены в столичную ветеринарную клинику.
Поскольку в сумке были паспорта, добровольцам удалось узнать, что одному коту всего два года, а другому - 14 лет.
«Проверка чипов не дала результатов, то есть данные хозяина в регистре отсутствуют. Скорее всего, эти коты не из официального питомника, а с очередной фабрики, где продаются "породистые" котики дешево, но без документов, - рассказывают добровольцы Cats Help. - Самое печальное, что один кот уже пожилой, 14-летний, и в таком почтенном возрасте лишиться крова очень печально и жестоко».
Теперь некоммерческой организации предстоит покрыть все расходы на котов. На данный момент сфинксы уже кастрированы и скоро будут вакцинированы. «У старшего кота есть некоторые проблемы со здоровьем, для уточнения диагноза потребуется ультразвук и анализы. К тому же следует в ближайшем будущем заняться и его зубами, поскольку ими никто никогда не занимался», - перечисляют добровольцы предстоящие процедуры. Ориентировочный размер счета - 1200 евро.
Поскольку на попечение организации множество других кошек, добровольцы просят неравнодушных людей помочь им покрыть расходы.
Нужна финансовая помощь и передержка или новый дом
Если вы хотите помочь, вы можете сделать перевод на банковский счет НКО:
Получатель: CATS HELP MTÜ
Пояснение: Сфинксы (или на эстонском Sfinksid)
SWED: EE742200221071322431
SEB: EE091010220291056222
LHV: EE767700771005347958
Ссылка на прямое пожертвование:
www.catshelp.ee/annetuslink-selgitusega
Пожертвование можно сделать и по телефону:
900 0020 - цена звонка 5 евро
900 0001 - цена звонка 10 евро
900 0021 - цена звонка 25 евро
Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет переведено.
Также для котов нужна передержка или настоящий дом, где их так жестоко не предадут. «Мы не будем их разлучать, они были брошены вместе, вместе должны пойти домой!» - уточнили добровольцы.
Если вы хотите предложить этим двум сфинксам дом, пишите на электронную почту info@catshelp.ee или в Facebook в мессенджер официальной страницы Cats Help.