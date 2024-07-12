Цены на природный газ, которые растут в Европе с конца февраля, начали снижаться в июле на голландском газовом рынке TTF. По мнению эксперта по энергетике Марко Алликсона, если это падение окажется постоянным, оно дойдет и до эстонских потребителей, пишет ERR.
Газ в Европе дешевеет: Eesti Gaas снизила цены, Alexela заняла выжидательную позицию
Однако эстонские продавцы газа пока не спешат снижать цены. После вчерашней статьи ERR компания Eesti Gaas объявила сегодня о снижении цены на газ, продаваемый потребителям в августе. Новая цена будет на 11 процентов ниже, чем в июле, или 52,5 цента за кубометр.
По словам Алликсона, снижение цены на газ на голландском рынке означает снижение цен и для эстонских потребителей.
Калви Ныу, председатель правления Alexela, сказал вчера ERR, что они ожидают закрепления тенденции, чтобы определиться со снижением цен. Но что это значит?
«Клиенты будут проинформированы об изменении цены на газ не менее чем за 30 дней. Это означает, что не позднее конца июля мы узнаем, какой будет цена в меняющемся пакете на сентябрь. Если за это время рынок не развернется в сторону повышения, то цена в сентябре будет ниже, чем в июле и августе», - сказал Postimees генеральный директор Alexela Кальви Ныу, отвечая на вопрос о том, когда эстонские потребители ожидают снижения цен на газ.