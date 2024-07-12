Газ в Европе дешевеет: Eesti Gaas снизила цены, Alexela заняла выжидательную позицию

Однако эстонские продавцы газа пока не спешат снижать цены. После вчерашней статьи ERR компания Eesti Gaas объявила сегодня о снижении цены на газ, продаваемый потребителям в августе . Новая цена будет на 11 процентов ниже, чем в июле, или 52,5 цента за кубометр.

«Клиенты будут проинформированы об изменении цены на газ не менее чем за 30 дней. Это означает, что не позднее конца июля мы узнаем, какой будет цена в меняющемся пакете на сентябрь. Если за это время рынок не развернется в сторону повышения, то цена в сентябре будет ниже, чем в июле и августе», - сказал Postimees генеральный директор Alexela Кальви Ныу, отвечая на вопрос о том, когда эстонские потребители ожидают снижения цен на газ.