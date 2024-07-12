Об этом сообщила в четверг, 11 июля, американская медиакомпания CNN со ссылкой на пять источников в спецслужбах и органах власти США и других стран Запада.

По словам собеседников CNN, заговор против Паппергера был одним из целой серии планировавшихся Кремлем убийств руководителей оборонной промышленности в Европе, поддерживающих военные действия Украины. При этом план убийства гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера был наиболее продуманным и подготовленным.

Узнав о нем, американская разведка проинформировала Германию, службы безопасности которой смогли защитить Паппергера и сорвать покушение, сообщает CNN. Высокопоставленный представитель правительства ФРГ подтвердил CNN, что Берлин был предупрежден США о заговоре.

Сотрудничество Rheinmetall с Украиной

Rheinmetall - крупнейший и наиболее успешный немецкий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В ближайшие недели компания откроет завод по производству бронетехники на территории Украины, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызывает глубокую обеспокоенность у России.

Источники CNN также подтверждают, что за последние полгода Россия усилила диверсионную кампанию против Европы и США. Для этого используются наемники, которые, в частности, поджигают склады с оружием.

Диверсии призваны помешать притоку оружия с Запада в Украину и ослабить международную поддержку Киева. При этом серия заговоров, о которых ранее не сообщалось, рискует спровоцировать вооруженный конфликт в Восточной Европе, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.