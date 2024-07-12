Пт, 12.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Фото Пассажиры самолета в шоке: смотрите, что вытворил спортсмен-мультимиллионер

rus.postimees.ee
Copy
Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Знаменитого теннисиста Рафаэля Надаля запечатлели путешествующим в эконом-классе.

Надаль недавно отправился на Уимблдон, чтобы посмотреть матч Энди Мюррея (ATP 113). Для этого звездному теннисисту сначала пришлось прилететь с испанского острова Майорка в столицу Барселону, а затем направиться в Лондон. Надаль решил проехать первую часть поездки эконом-классом.

Один из пассажиров самолета сфотографировал Надаля и опубликовал фото в своем аккаунте в Instagram. Многие пользователи соцсетей были удивлены тем, что знаменитейший спортсмен путешествовал эконом-классом. Другие придерживались мнения, что даже миллионеры могут совершить получасовой перелет эконом-классом, и в этом нет ничего удивительного.

Надаль выиграл 22 турнира Большого шлема. В этом году он решил пропустить Уимблдон.

Имущество Рафаэля Надаля оценивается почти в 240 млн евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх