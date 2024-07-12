Фото Пассажиры самолета в шоке: смотрите, что вытворил спортсмен-мультимиллионер

Надаль недавно отправился на Уимблдон, чтобы посмотреть матч Энди Мюррея (ATP 113). Для этого звездному теннисисту сначала пришлось прилететь с испанского острова Майорка в столицу Барселону, а затем направиться в Лондон. Надаль решил проехать первую часть поездки эконом-классом.

Один из пассажиров самолета сфотографировал Надаля и опубликовал фото в своем аккаунте в Instagram. Многие пользователи соцсетей были удивлены тем, что знаменитейший спортсмен путешествовал эконом-классом. Другие придерживались мнения, что даже миллионеры могут совершить получасовой перелет эконом-классом, и в этом нет ничего удивительного.