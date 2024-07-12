FlixBus открывает новые автобусные маршруты

«Мы расширили свои услуги в Финляндию прошлым летом, открыв маршрут, который проходит через крупнейшие города стран Балтии и простирается вдоль побережья до Ваасы. Мы видим, что маршруты, соединяющие страны Балтии с Финляндией, востребованы, так как интерес к этим направлениям растет, и число пассажиров постоянно увеличивается», – подтвердила коммерческий директор FlixBus Камила Залевска.

Чтобы расширить возможности путешествий и обеспечить хорошее соединение с различными городами Финляндии, FlixBus открывает новые прямые маршруты до Тампере, Йоэнсуу и Рованиеми. Автобусы будут отправляться по разным маршрутам один раз в день, а цены из Таллинна начинаются от 29,99 евро.

Билет FlixBus включает паромное сообщение Tallink между Эстонией и Финляндией. «Во время двухчасового паромного путешествия пассажиры могут размять ноги, насладиться живописными видами с палубы или перекусить», – рассказала Залевска и подчеркнула, что в автобус можно взять велосипед. Она добавила, что билет до Финляндии можно забронировать за три часа до отправления автобуса, что позволяет гибко планировать свои путешествия.

Новые маршруты FlixBus, которые откроются летом: 1205: Вильнюс – Пярну – Таллинн – Хельсинки – Тампере (с 28 июля) 1206: Гамбург – Пярну – Таллинн – Хельсинки – Йоэнсуу (с 15 августа) 1207: Краков – Пярну – Таллинн – Хельсинки – Рованиеми (с 29 августа)

В Финляндии автобусы будут останавливаться в зависимости от маршрута в Хельсинки, Тампере, Сало, Турку, Райсио, Рауме, Пори, Нярпесе, Ваасе, Йоэнсуу, Хейноле, Оулу, Кеми и Рованиеми.