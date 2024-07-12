В Австралии по обвинению в шпионаже арестовали супругов из России

Федеральная полиция Австралии заявила, что супруги, у которых есть австралийское гражданство, пытались получить доступ к материалам, связанным с национальной безопасностью. «Никакой существенной утечки» информации не произошло, подчеркивают при этом в полиции.

«Мы утверждаем, что они запросили эту информацию с намерением предоставить ее российским властям», - сказал журналистам комиссар федеральной полиции Рис Кершоу.

«Была ли эта информация передана, остается ключевым вопросом нашего расследования», - цитирует его Reuters.

Агентство AFP сообщает, что 40-летняя женщина ездила на родину в Россию и оттуда попросила 62-летнего мужа, который оставался в Австралии, войти в ее рабочий аккаунт, чтобы получить доступ к защищенным материалам.

Премьер-министр Энтони Альбанезе, комментируя арест супругов, заявил, что люди, пытающиеся действовать против национальных интересов Австралии, будут привлечены к ответственности. В то же время он отказался комментировать детали дела, напомнив, что его рассматривает суд.

Игорь и Кира Королевы предстали перед мировым судом в Брисбене, следует из судебных документов, пишет Reuters.

Им было предъявлено обвинение в подготовке к шпионажу, максимальное наказание - 15 лет тюремного заключения. Это первое подобное обвинение в Австралии после изменения закона в 2018 году.

Супруги не подали заявление об освобождении под залог и были помещены под стражу до 20 сентября, когда они должны предстать перед судом в следующий раз, сообщают СМИ.

Пара живет в Австралии уже более 10 лет: женщина получила австралийское гражданство в 2016 году, а ее муж - в 2020 году, пишет Reuters.

Аресты произошли на фоне того, как правительство Австралии на полях саммита НАТО в США в четверг объявило о выделении Украине военной помощи на 250 млн австралийских долларов (169 млн долларов США). Это самый большой пакет от этой страны с начала российского вторжения.

Австралия - один из крупнейших западных союзников Украины из числа стран, не входящих в НАТО. Она поставляет Киеву оборонное оборудование. Австралия запретила экспорт алюминиевой руды в Россию и ввела санкции в отношении более тысячи российских физических и юридических лиц.