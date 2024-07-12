Сегодня с 11:38 спасатели в Таллинне получили ряд вызовов из-за загрязнения дороги нефтепродуктами.
В центре Таллинна произошло загрязнение дороги нефтепродуктами, водителей просят выбирать другие маршруты
Речь идет о загрязнении примерно на протяжении четырех километров в направлении центра города от пересечения Нарвского шоссе и Смуули теэ возле Певческого поля. Загрязнение отмечено в районе Рейди-теэ и ее пересечений с улицей Ахтри, Пыхья-пуйеэстеэ и улицей Каласадама (в районе горхолла).
Спасатели просят воздержаться от движения на этих участках, поскольку дорога скользкая. Участники дорожного движения должны быть очень осторожны. Движение транспорта во многих местах перенаправляют, чтобы очистить загрязненную дорогу.