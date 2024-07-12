В центре Таллинна произошло загрязнение дороги нефтепродуктами, водителей просят выбирать другие маршруты

Речь идет о загрязнении примерно на протяжении четырех километров в направлении центра города от пересечения Нарвского шоссе и Смуули теэ возле Певческого поля. Загрязнение отмечено в районе Рейди-теэ и ее пересечений с улицей Ахтри, Пыхья-пуйеэстеэ и улицей Каласадама (в районе горхолла).