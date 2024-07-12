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Во дворе многоквартирного дома машина сбила двух человек, одного пришлось госпитализировать

Кевин Вольтер
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Двор многоквартирного дома в Раквере, где произошла авария.
Двор многоквартирного дома в Раквере, где произошла авария. Фото: Mikk Keis

Утром в пятницу во дворе многоквартирного дома на улице Тулевику в Раквере было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Один человек был доставлен в больницу.

Перевод: Павел Соболев

Мужчина за рулем Peugeot начал движение задним ходом и не обратил внимания на людей позади автомобиля. Пострадали молодой человек и девушка; девушку бригада Скорой помощи доставила в больницу. Молодому человеку оказали помощь на месте, в случае необходимости он мог сам поехать в отделение неотложной помощи.

По словам присутствовавших на месте полицейских, водитель был трезв и имел право на управление транспортным средством, однако у его машины нет договора страхования.

Подъезд, рядом с которым произошел наезд на пешеходов.
Подъезд, рядом с которым произошел наезд на пешеходов. Фото: Mikk Keis
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