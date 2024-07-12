Утром в пятницу во дворе многоквартирного дома на улице Тулевику в Раквере было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Один человек был доставлен в больницу.
Во дворе многоквартирного дома машина сбила двух человек, одного пришлось госпитализировать
Перевод: Павел Соболев
Мужчина за рулем Peugeot начал движение задним ходом и не обратил внимания на людей позади автомобиля. Пострадали молодой человек и девушка; девушку бригада Скорой помощи доставила в больницу. Молодому человеку оказали помощь на месте, в случае необходимости он мог сам поехать в отделение неотложной помощи.
По словам присутствовавших на месте полицейских, водитель был трезв и имел право на управление транспортным средством, однако у его машины нет договора страхования.