Во дворе многоквартирного дома машина сбила двух человек, одного пришлось госпитализировать

Мужчина за рулем Peugeot начал движение задним ходом и не обратил внимания на людей позади автомобиля. Пострадали молодой человек и девушка; девушку бригада Скорой помощи доставила в больницу. Молодому человеку оказали помощь на месте, в случае необходимости он мог сам поехать в отделение неотложной помощи.