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Эстонский ИИ-стартап привлек многомиллионные инвестиции и расширяет штат

rus.postimees.ee
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Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект. Фото: Kirill Kudryavtsev

Эстонский стартап Pactum AI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта для переговоров, привлек 20 миллионов долларов, сообщают «Деловые ведомости».

Pactum создал платформу, которая позволяет компаниям благодаря искусственному интеллекту вести переговоры одновременно с тысячами поставщиков.

Основным инвестором нового раунда финансирования стал фонд Karma Ventures, специализирующийся на инвестициях в глубокие технологии. Также в раунде участвовали логистический концерн Maersk, который является пользователем сервиса Pactum и ранее уже инвестировал в компанию. В раунде также приняли участие 3VC, Atomico, Project A, SuperAngel и Portfolion.

Читайте подробнее на dv.ee.

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