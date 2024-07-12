Эстонский ИИ-стартап привлек многомиллионные инвестиции и расширяет штат

Основным инвестором нового раунда финансирования стал фонд Karma Ventures, специализирующийся на инвестициях в глубокие технологии. Также в раунде участвовали логистический концерн Maersk, который является пользователем сервиса Pactum и ранее уже инвестировал в компанию. В раунде также приняли участие 3VC, Atomico, Project A, SuperAngel и Portfolion.