Глава Банка Эстонии: мы уже живем не по средствам

«В случае чрезмерного дефицита бюджета Еврокомиссия и министры финансов других стран могут начать ограничивать выбор правительства Эстонии при подготовке бюджета. Кроме того, мы станем все более зависимы от кредиторов, которые оценивают состояние государства. финансы в порядок, предлагая нам кредиты даже в будущих кризисных ситуациях», — отметил Мюллер.

Согласно последнему прогнозу Министерства финанcов, расходы эстонского государства в ближайшие четыре года превысят доходы настолько, что правительству придется занимать ежегодно свыше двух миллиардов евро. Это в том случае, если Эстония продолжит использовать те налоги и налоговые ставки, которые были согласованы до сих пор и основаны на ожидаемом увеличении затрат.

«Ожидается, что в следующем году государственные расходы Эстонии достигнут 18,5 млрд евро, и примерно каждый восьмой потраченный евро придется покрывать новыми кредитными деньгами. Это явно слишком много в ситуации, когда экономика уже восстанавливается после спада прошлого года. два года по всем предположениям. Приходится признать, что мы живем как страна не по средствам», - пишет Мюллер.