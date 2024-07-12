В Тарту состоялось прощание с погибшим в ДТП уважаемым медиком Юрием Карягиным

Юрий Карягин был доцентом кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Тартуского университета, главным руководителем ординатуры по этой специальности и многолетним президентом Эстонского общества анестезиологов. Более двадцати лет он проработал в Клиникуме Тартуского университета врачом и преподавателем, при этом в течении этого срока он руководил как отделением общей анестезиологии, так и клиникой анестезиологии и интенсивной терапии.