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В Тарту состоялось прощание с погибшим в ДТП уважаемым медиком Юрием Карягиным

Tartu Postimees
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Прощание с Юрием Карягиным.
Прощание с Юрием Карягиным. Фото: Signe Oidekivi

Большое количество людей пришло сегодня попрощаться с уважаемым врачом Клиникума Тартуского университета Юрием Карягиным, который погиб в тяжелом дорожно-транспортном происшествии. Прощание состоялось в актовом зале Тартуского университета.

Перевод: Павел Соболев

Юрий Карягин был доцентом кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Тартуского университета, главным руководителем ординатуры по этой специальности и многолетним президентом Эстонского общества анестезиологов. Более двадцати лет он проработал в Клиникуме Тартуского университета врачом и преподавателем, при этом в течении этого срока он руководил как отделением общей анестезиологии, так и клиникой анестезиологии и интенсивной терапии.

Тяжкое дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером в понедельник недалеко от поселка Маарья-Магдалеэна в Тартумаа, когда автомобиль, которым управлял Юрий Карягин, столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем.

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