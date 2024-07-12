Как свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза, в 2023 году 9,5% населения ЕС не могли позволить себе пищу, содержащую мясо, рыбу или вегетарианский эквивалент, хотя бы раз в два дня, пишет Rus.ERR.
Eurostat: почти каждый десятый житель ЕС в 2023 году не мог позволить себе нормально питаться
По сравнению с 2022 годом показатель увеличился на 1,2 процентного пункта.
Наиболее высокую долю жителей, которые не могут себе позволить полноценное питание хотя бы раз в два дня, зафиксировали в Румынии (23,3%), Болгарии (19,9%) и Словакии (17,8%).
В Эстонии данный показатель был равен 5,7%, в Латвии - 7,7%, в Литве - 11,1%.
Самый низкий показатель был на Кипре - 1,3%.