Охотники и бойцы Кайтселийта впервые проводят совместный праздник

Перевод: Павел Соболев

Слет общества охотников и бойцов Кайтселийта откроется в пятницу в 19.00 парадом, после которого прозвучат речи. Соревнования, тренинги, мастер-классы и презентации пройдут на полигоне Рутья в течение трех дней. Во время слета-праздника будет открыта торговая и продуктовая улица. Также будут развлечения для детей и собак.

Первый слет охотников состоялся в 1968 году в парке Тойла-Ору в Ида-Вирумаа, и с годами мероприятие переросло в большой летний семейный праздник. В этом году Эстонское общество охотников организует его в сотрудничестве с Кайтселийтом. Встреча состоится в рамках тематического года Эстонского общества охотников «Защита дома».

Будет работать радиостанция, созданная специально для слета, музыкальное сопровождение обеспечивают 2 Quick Start, Black Colombias, Singer Vinger и Инес.

В 2023 году между двумя организациями было подписано соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является развитие взаимодействия и поддержка роста количества членов организаций. Организация совместного слета - первый крупный проект двух организаций. В прошлом также существовало тесное сотрудничество, например, в организации молодежных лагерей и соревнований по стрельбе.