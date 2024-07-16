Последние пару лет над Таллиннским зоопарком будто бы навис злой рок: он с пугающей регулярностью теряет своих животных. Одни умирают из-за болезней, другие из-за несчастных случаев, а третьи - по вине посетителей. Что происходит и как скоро в Таллиннском зоопарке появятся новые жильцы?
Пару дней назад жители Таллинна узнали грустную новость: зоопарк покинул один из любимцев - амурский тигр Боцман. Житель Таллиннского зоопарка не смог перенести операцию по удалению злокачественной опухоли и не проснулся после наркоза. К сожалению, Боцман не единственный, с кем пришлось попрощаться зоопарку за последние пару лет.