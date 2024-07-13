В Кохтла-Ярве компания детей залезла в чужой автомобиль. Личности нарушителей устанавливаются. В полиции напомнили, что за действия несовершеннолетних придется отвечать их родителям.
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Дети залезли в чужой автомобиль и попали в поле зрения камеры видеонаблюдения
Жителей Кохтла-Ярве встревожили слухи, что в городе орудует компания подростков. «Уже от нескольких людей я слышала, что шайка малолеток залезает в машины и портит чужое имущество. Это правда или чьи-то больные фантазии?» - задается вопросом местная жительница Лариса.