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Дети залезли в чужой автомобиль и попали в поле зрения камеры видеонаблюдения

София Солдатенко
, репортер
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Полицейские. Фото иллюстративное.
Полицейские. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В Кохтла-Ярве компания детей залезла в чужой автомобиль. Личности нарушителей устанавливаются. В полиции напомнили, что за действия несовершеннолетних придется отвечать их родителям.

Жителей Кохтла-Ярве встревожили слухи, что в городе орудует компания подростков. «Уже от нескольких людей я слышала, что шайка малолеток залезает в машины и портит чужое имущество. Это правда или чьи-то больные фантазии?» - задается вопросом местная жительница Лариса.

По данным Rus.Postimees, как минимум один такой инцидент действительно произошел 29 июня около десяти часов вечера. Действия детей попали в поле зрения камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пятеро детей - трое мальчиков и две девочки - крутятся возле автомобиля, потом мальчики открывают дверь машины и багажник и начинают рыться внутри.

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