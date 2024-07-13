Дети залезли в чужой автомобиль и попали в поле зрения камеры видеонаблюдения

Жителей Кохтла-Ярве встревожили слухи, что в городе орудует компания подростков. «Уже от нескольких людей я слышала, что шайка малолеток залезает в машины и портит чужое имущество. Это правда или чьи-то больные фантазии?» - задается вопросом местная жительница Лариса.

По данным Rus.Postimees, как минимум один такой инцидент действительно произошел 29 июня около десяти часов вечера. Действия детей попали в поле зрения камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пятеро детей - трое мальчиков и две девочки - крутятся возле автомобиля, потом мальчики открывают дверь машины и багажник и начинают рыться внутри.