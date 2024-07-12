Эстония рекомендует ЕС ужесточить регулирование табачной и никотиновой продукции

По мнению Эстонии, по всему ЕС необходим единый подход, так как таким образом не только население Эстонии, но и всей Европы будет более здоровым.

«Это уже вопрос выживания - жители Эстонии, особенно молодежь, занимают в мире черное первое место по потреблению электронных сигарет. Потребление также быстро растет, и на продажу зарегистрировано необычайно много различных видов товаров. Нас крайне тревожат состояние здоровья нашего населения и вред, который эта продукция наносит окружающей среде, - сказала председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Лийза Пакоста. - Действуя на внутригосударственном уровне, мы не смогли добиться полного успеха, так как по ЕС эта продукция перемещается свободно», - добавила Пакоста.

По ее словам в Эстонии наблюдаются результаты табачного лобби, много вводящей в заблуждение информации и отсутствие осведомленности о вопросе среди населения. «Особенно нас сегодня порадовала высказанная представителями молодежи позиция, согласно которой они ожидают от политиков более решительных действий по ограничению никотина», - пояснила председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза.

Эстония рекомендует Европейской комиссии создать общеевропейский список разрешенных вкусовых добавок и установить максимально допустимый уровень содержания никотина, запретить интернет-продажу и взять в использование стандартную упаковку, снижающую привлекательность товара. Помимо этого, рекомендуется расширить зоны, где курение запрещено, и запретить продажу одноразовых электронных сигарет.