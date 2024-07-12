Сегодня комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза консенсусом одобрила предложения Эстонии Европейской комиссии, рекомендующие существенно ужесточить регулирование новых никотиносодержащих товаров по всему Европейскому союзу.
Эстония рекомендует ЕС ужесточить регулирование табачной и никотиновой продукции
По мнению Эстонии, по всему ЕС необходим единый подход, так как таким образом не только население Эстонии, но и всей Европы будет более здоровым.
«Это уже вопрос выживания - жители Эстонии, особенно молодежь, занимают в мире черное первое место по потреблению электронных сигарет. Потребление также быстро растет, и на продажу зарегистрировано необычайно много различных видов товаров. Нас крайне тревожат состояние здоровья нашего населения и вред, который эта продукция наносит окружающей среде, - сказала председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Лийза Пакоста. - Действуя на внутригосударственном уровне, мы не смогли добиться полного успеха, так как по ЕС эта продукция перемещается свободно», - добавила Пакоста.
По ее словам в Эстонии наблюдаются результаты табачного лобби, много вводящей в заблуждение информации и отсутствие осведомленности о вопросе среди населения. «Особенно нас сегодня порадовала высказанная представителями молодежи позиция, согласно которой они ожидают от политиков более решительных действий по ограничению никотина», - пояснила председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза.
Эстония рекомендует Европейской комиссии создать общеевропейский список разрешенных вкусовых добавок и установить максимально допустимый уровень содержания никотина, запретить интернет-продажу и взять в использование стандартную упаковку, снижающую привлекательность товара. Помимо этого, рекомендуется расширить зоны, где курение запрещено, и запретить продажу одноразовых электронных сигарет.
«Мы поддерживаем регулирование, которое будет действовать на всей территории союза, но на внутригосударственном уровне мы хотели бы видеть значительно больше превентивных мер и информационной работы. Это необходимо, чтобы защитить здоровье людей, в том числе и наших близких. По мнению "Отечества", больше средств должно быть направлено на продвижение здорового образа жизни, чтобы такие привычки были более распространены среди населения, но в особенности - среди молодежи», - сказала член комиссии Рийна Солман.
Согласно проведенному в Эстонии в 2020 году исследованию поведения совершеннолетнего населения в части здоровья, регулярно электронные сигареты потребляло 3,8 % совершеннолетних. В 2022 году эта цифра выросла до 10,4 %.
Особую тревогу вызывает рост потребления среди молодых женщин, где за пару лет доля ежедневно курящих сигареты выросла до 11,5 %. Среди молодого населения выросла и доля потребителей никотиновых подушечек. В 2022 году среди мужчин возрастной группы от 16–24 лет эту продукцию регулярно потребляло порядка 20 %.
Обсуждение позиций Эстонии в отношении модернизации правовых актов ЕС, регулирующих табачную и никотиновую продукцию, состоялось на открытом заседании комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза, в котором приняли участие представители Министерства социальных дел, представительства ВОЗ в Эстонии, Института развития здоровья, Клиникума Тартуского университета, Союза врачей Эстонии, Объединения молодых врачей Эстонии, Общества пульмонологов Эстонии, Эстонского общества по продвижению здоровья, Академии внутренней обороны, Тартуского университета, Собрания молодежных работников Эстонии, Союза ученических представительств Эстонии, Eesti Elektroonikaromu OÜ, Молодежного совета по вопросам окружающей среды и Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus.