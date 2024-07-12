Несмотря на то, что в Эстонии десятилетиями утверждали, что основой нашего экономического успеха является то, насколько хорошо организованы наши финансы, сейчас все выглядит наоборот: финансы не в порядке, и, кажется, исправить ситуацию можно лишь наладив экономику, пишет экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсур.
Перевод: Ева Ойжинская
Поэтому начнем с поиска ответа на вопрос, что такое упорядоченные финансы. Это когда государственные доходы приведены в желаемое равновесие? Или это когда с достаточной точностью известно, на какие цели и почему тратятся деньги, а также сколько фактически расходуется? А также, почему именно столько хотят потратить и будут ли поставленные цели достигнуты наиболее эффективным способом?
Текущая ситуация с государственными финансами в Эстонии вызывает вопросы. Например, почему министр финансов только этим летом узнал, что 750 миллионов евро из бюджета прошлого года не были потрачены. Наши финансы организованы таким образом, что может потребоваться много времени, чтобы выяснить, почему и на что не были потрачены деньги. Или как относиться к ситуациям, когда при попытках сэкономить сокращения бюджета случайно проводят там, где не планировали, потому что ответственные лица не понимают всех последствий своих действий.
К сожалению, это еще не все. Специальная комиссия по государственному бюджету считает, что, учитывая, что в прошлом году в распоряжении правительства было 18,7 миллиарда евро, а потрачено только 16,5 миллиарда, неиспользованными должны были остаться не 750 миллионов, а 2 200 миллионов евро, то есть в три раза больше денег, о местонахождении и причинах возникновения которых нет никакой информации.
Несмотря на то, что неиспользованная сумма составляет примерно пять процентов от нашего валового внутреннего продукта и превышает более чем на десять процентов расходы государственного сектора, я считаю, что здесь речь идет не о каком-то скандале, а причина кроется в пробелах наших регуляций.
Неопределенность относительно будущего влияет на инвестиции
Экономика снижается третий год подряд, и единственное, что иногда приносит облегчение, это происходящее время от времени замедление темпов спада. Кроме того, любые предложения правительства по «приведению финансов в порядок» не устраивают ни предпринимателей, ни население.
Да и как предпринимателям может подойти 45-процентное повышение акциза на электроэнергию, если у нас цена на электроэнергию для конечных потребителей обычно выше, чем у наших торговых партнеров или конкурентов? Причем на самом деле мы не знаем, как и на каких условиях наши конкуренты покупают электроэнергию.
Добавьте к этому неопределенность в связи с будущими сетевыми тарифами, 7-процентное повышение акциза на топливо, а также введение автомобильного налога, в то время как длительный спад и рост процентных ставок уже препятствуют привлечению необходимых для восстановления бизнеса инвестиций.
Не лучше обстоят дела и у частных лиц. Так, 38-процентный рост цен за последние три года был частично обусловлен повышением ставок налога с оборота, и что толку от более дешевой возобновляемой энергии, если вместе с этим растут сетевые тарифы и другие расходы? Более того, покупательная способность людей уже снизилась, а отмена освобождения от уплаты налога на землю под домом, повышение земельного налога и потеря ряда субсидий уменьшат ее еще больше.
В качестве меры смягчения предлагается только увеличение необлагаемого минимума и отмена налогового горба. И это с учетом двухпроцентного повышения ставки подоходного налога. Такая инициатива принесет больше проблем, чем пользы. В результате бюджет потеряет около полумиллиарда евро, а от изменений выиграет лишь половина работников: люди с медианной зарплатой получат дополнительные евро или два, и постепенно выгода увеличится до ста евро при месячном доходе около 2100 евро, после чего повышение налоговой ставки начнет постепенно «съедать» эффект от освобождения от налога.
Результат многолетних упущений
К сожалению, суровая правда на данный момент такова, что мы можем критиковать правительство сколько угодно, но нам придется принять многое из того, что оно предлагает, потому что нынешний тупик - это не просто результат ошибок, совершенных в данный момент или за последние два года. Нынешние трудности - это неприятный, но закономерный результат десятилетий действий и бездействия, а также нашей негибкости, которую называют стабильностью.
Мы в какой-то мере являемся жертвами успехов предыдущих лет. Мы десятилетиями утверждали, что нам подходит простая и неизменная налоговая система и что дополнительные налоги не нужны, что разговоры об изменениях, а тем более их осуществление, только навредят нашему развитию.
В принципе мы могли бы продолжать в том же духе, если бы вовремя начали честно говорить, что с такой налоговой базой и стареющим населением, растущими затратами на здравоохранение и увеличивающимися требованиями к образованию, мы не сможем в будущем предоставлять бесплатные государственные услуги в прежнем объеме. И что если мы хотим сохранить нашу налоговую систему такой, как она есть, нам придется увеличивать долю личного участия людей в расходах на образование, здравоохранение и социальные нужды по мере необходимости. И затем действовать в соответствии с этим.
С налоговой нагрузкой на десять процентных пунктов ниже, чем в среднем по Европейскому союзу, мы больше не можем играть в характерную для Скандинавии или Западной Европы модель государства всеобщего благосостояния, основанную на солидарности
Мы же, исходя из текущих возможностей и игнорируя будущие риски, долгое время поступали наоборот: сделали высшее образование бесплатным, снизили и без того почти несуществующий налог на имущество, сделали обязательные взносы в социальное страхование добровольными, освободили от подоходного налога тех, кто в этом не нуждался…
Кроме того, мы всегда проявляли довольно мало интереса к эффективности нашего государственного сектора. Общественность постоянно проявляет интерес к зарплатам и численности государственных служащих, но не к тому, чем они на самом деле занимаются и насколько эффективно тратят деньги налогоплательщиков.
Это означает, что в условиях, когда требуется обеспечить рациональное использование каждого евро, мы сфокусированы на проблемах, связанных с размером относительно небольшой части государственного бюджета, вместо того чтобы обращать внимание на то, куда уходит львиная доля налоговых поступлений.
Влияние решений на людей не учитывается
Сегодня внимание сосредоточено на расходах Министерства образования. Несмотря на один из самых высоких уровней затрат в ЕС по отношению к ВВП, за десятилетия нам не удалось начать выплачивать учителям обещанную, хоть и скромную по европейским меркам, зарплату.
Анализ, проведенный академиком Яаком Аавиксоо, еще раз продемонстрировал, насколько велика инерция в нашем обществе и особенно в государственном управлении, насколько мы на самом деле негибкие. Он также показал, что, хотя мы всегда знали, на что идут деньги в секторе образования, ведь об этом неоднократно писали и говорили, мы ничего не предприняли. И точно так же мы десятилетиями знали, что нашим предприятиям не хватает инженеров и квалифицированных рабочих, но и здесь мы ничего не сделали для того, чтобы приблизить систему образования к жизненным и экономическим потребностям.
Более того, хотя нам уже целую вечность твердят о нехватке квалифицированных рабочих, инженеров и учителей, мы до сих пор не осознали, что у нас либо нет таких экономистов, которые могут грамотно планировать и использовать бюджет, прогнозировать последствия различных финансовых решений и оценивать их эффективность, либо мы не умеем правильно использовать их навыки. Без адекватной обратной связи невозможно оценить эффективность управления и при необходимости скорректировать ее.
Мы должны понять, что, например, решение о строительстве новой гимназии или больницы не является изолированным политическим или экономическим решением. Нужно знать, как еще можно было потратить эти деньги, что в результате этого решения не было реализовано и какие косвенные последствия оно принесет.
Странно, что при оценке различных проектов мы уделяем так много внимания их влиянию на окружающую среду и биоразнообразие, требуя подробных исследований по этим вопросам. Однако, когда речь заходит о влиянии этих проектов на людей и определенные регионы, мы такого интереса не проявляем. Мы требуем подробных исследований воздействия на окружающую среду, но для объяснения социально-экономических последствий наших действий зачастую достаточно нескольких предложений в пояснительной записке к проекту.
Мы не знаем, оправданы ли расходы
Мы можем догадываться, где деньги расходуются свободнее, но можем при этом и ошибаться. Нужна ясность, и для этого необходимо кардинально изменить порядок составления бюджета. Я не уверен, что нам нужно, чтобы каждое министерство составляло пояснительные материалы к бюджету так же детально, как это делается в Германии, где можно узнать даже то, сколько ручек собирается купить то или иное министерство на сто сотрудников в следующем бюджетном году, но ясно, что наша пояснительная записка к бюджету недостаточно детализирована для принятия решений. Это касается как доходной, так и расходной частей.
Однако в конечном итоге все вышеперечисленные проблемы сводятся к одной: составление бюджета. Сегодня мы при всем желании не можем сказать, оправданы ли расходы на государственный аппарат, где можно сократить расходы, а где нужно больше денег. Существуют только предположения о том, где деньги могут расходоваться неэффективно, но эти предположения могут быть ошибочными.
Для решения этих проблем необходимо обеспечить большую ясность, а для этого нужно кардинально изменить процесс составления бюджета. Я не уверен, что нужно достигать такой же степени детализации, как в Германии, где можно узнать даже количество ручек, которые планирует купить министерство на сто сотрудников. Однако очевидно, что текущая пояснительная записка к бюджету недостаточно детализирована для принятия обоснованных решений. Это касается как планирования доходов, так и расходов.
Начать следует с самого сложного, но основного вопроса: как двигаться дальше? Будет ли это путь увеличения налогов или роста доли личного участия людей? При нынешнем уровне цен и низком экономическом росте, а также с налоговой нагрузкой на десять процентных пунктов ниже среднего по Европейскому союзу (то есть на одну пятую) мы больше не можем играть в характерную для Скандинавии или Западной Европы модель государства всеобщего благосостояния, основанную на солидарности.
Прогнозы Министерства финансов указывают на разрыв между фиксированными государственными расходами и потенциальными налоговыми поступлениями, который будет сохраняться и увеличиваться. Это свидетельствует о предстоящих проблемах. Нужно также понимать, что покрыть дефицит бюджета лишь за счет сокращения государственных расходов невозможно.