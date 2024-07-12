Перевод: Ева Ойжинская

Поэтому начнем с поиска ответа на вопрос, что такое упорядоченные финансы. Это когда государственные доходы приведены в желаемое равновесие? Или это когда с достаточной точностью известно, на какие цели и почему тратятся деньги, а также сколько фактически расходуется? А также, почему именно столько хотят потратить и будут ли поставленные цели достигнуты наиболее эффективным способом?

Текущая ситуация с государственными финансами в Эстонии вызывает вопросы. Например, почему министр финансов только этим летом узнал, что 750 миллионов евро из бюджета прошлого года не были потрачены. Наши финансы организованы таким образом, что может потребоваться много времени, чтобы выяснить, почему и на что не были потрачены деньги. Или как относиться к ситуациям, когда при попытках сэкономить сокращения бюджета случайно проводят там, где не планировали, потому что ответственные лица не понимают всех последствий своих действий.

К сожалению, это еще не все. Специальная комиссия по государственному бюджету считает, что, учитывая, что в прошлом году в распоряжении правительства было 18,7 миллиарда евро, а потрачено только 16,5 миллиарда, неиспользованными должны были остаться не 750 миллионов, а 2 200 миллионов евро, то есть в три раза больше денег, о местонахождении и причинах возникновения которых нет никакой информации.