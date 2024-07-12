Назначен новый главный тренер таллиннской «Флоры»

Перевод: Павел Соболев

В четверг «Флора» сообщила, что Норберт Хурт, ранее тренировавший главную команду, подал в отставку; днем ​​ранее клуб проиграл со счетом 0:5 словенской команде «Целье» в первом предварительном раунде Лиги чемпионов УЕФА. «Я пошел на этот шаг, потому что не мог заставить команду работать так, как мне хотелось», - сказал Хурт.

Сегодня новым главным тренером был утвержден Таави Вийк, которому будут помогать асситенты Таави Трасберг и Карл-Сандер Ээнсоо, тренер вратарей Айко Оргла, тренер по физподготовке Рауль Йерва и видеоаналитик Антс Яаксон. В команде продолжат работать физиотерапевты Маали Прууль и Маркус Пиккор, а также массажист Оливер Папп.

«Все произошло очень быстро. Мечта каждого эстонского тренера - тренировать команду уровня «Флоры». Первая тренировка прошла хорошо, игроки меня очень тепло встретили. Во «Флоре» целью могут быть только победы», - сказал Вийк.

Президент клуба Пелле Похлак заявил, что желает новому тренеру и его команде успехов. «Наши цели как клуба высоки, но для нас важен не только успех, но и путь, которым он достигается. Поэтому приятно видеть, что тренеры главной команды снова происходят из самого клуба».

Тренерский состав может измениться в течение следующих шести месяцев. «Поскольку Таави Вийк имеет А-лицензию UEFA, мы хотим добавить к нему в пару второго главного тренера с лицензией UEFA Pro. Мы хотели сделать это сразу, но реализация одной конкретной идеи была отложена. Поскольку нам пришлось реорганизовать штат тренеров за один день, небольшие изменения все еще могут последовать», - сказал Пелле Похлак.

Следующая игра «Флоры» состоится во вторник, когда команда в Словении сыграет против «Целье» ответную игру первого отборочного раунда Лиги чемпионов.