Новым главным тренером футбольного клуба «Флора» (Таллинн) стал Таави Вийк. Ранее он тренировал молодежную команду «Флоры» (с игроками не старше 21 года).
Назначен новый главный тренер таллиннской «Флоры»
Перевод: Павел Соболев
В четверг «Флора» сообщила, что Норберт Хурт, ранее тренировавший главную команду, подал в отставку; днем ранее клуб проиграл со счетом 0:5 словенской команде «Целье» в первом предварительном раунде Лиги чемпионов УЕФА. «Я пошел на этот шаг, потому что не мог заставить команду работать так, как мне хотелось», - сказал Хурт.
Сегодня новым главным тренером был утвержден Таави Вийк, которому будут помогать асситенты Таави Трасберг и Карл-Сандер Ээнсоо, тренер вратарей Айко Оргла, тренер по физподготовке Рауль Йерва и видеоаналитик Антс Яаксон. В команде продолжат работать физиотерапевты Маали Прууль и Маркус Пиккор, а также массажист Оливер Папп.
«Все произошло очень быстро. Мечта каждого эстонского тренера - тренировать команду уровня «Флоры». Первая тренировка прошла хорошо, игроки меня очень тепло встретили. Во «Флоре» целью могут быть только победы», - сказал Вийк.
Президент клуба Пелле Похлак заявил, что желает новому тренеру и его команде успехов. «Наши цели как клуба высоки, но для нас важен не только успех, но и путь, которым он достигается. Поэтому приятно видеть, что тренеры главной команды снова происходят из самого клуба».
Тренерский состав может измениться в течение следующих шести месяцев. «Поскольку Таави Вийк имеет А-лицензию UEFA, мы хотим добавить к нему в пару второго главного тренера с лицензией UEFA Pro. Мы хотели сделать это сразу, но реализация одной конкретной идеи была отложена. Поскольку нам пришлось реорганизовать штат тренеров за один день, небольшие изменения все еще могут последовать», - сказал Пелле Похлак.
Следующая игра «Флоры» состоится во вторник, когда команда в Словении сыграет против «Целье» ответную игру первого отборочного раунда Лиги чемпионов.