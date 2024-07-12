Кристен Михал: в понедельник Кая Каллас объявит о своей отставке

«В понедельник премьер-министр Кая Каллас сообщит об отставке, в парламенте пройдет внеочередное заседание, а вечером продолжатся консультации», - сообщил журналистам на пресс-конференции по теме коалиционных переговоров будущий кандидат в премьер-министры и нынешний министр климата Кристен Михал. Премьер-министр Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам.

В понедельник в Рийгикогу принесет должностную присягу прошедший в Рийгикогу заместитель перешедшего в Европейский парламент Юри Ратаса Владимир Архипов.

Рийгикогу также обсудит не провозглашенный президентом закон о налоге на моторный транспорт.

В понедельник в Рийгикогу также изберут вице-спикеров. Двое вице-спикеров будут одновременно избраны тайным голосованием.