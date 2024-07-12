По словам участвующего в коалиционных переговорах министра климата Кристена Михала (Партия реформ), премьер-министр Кая Каллас в понедельник сообщит о своей отставке.
Кристен Михал: в понедельник Кая Каллас объявит о своей отставке
«В понедельник премьер-министр Кая Каллас сообщит об отставке, в парламенте пройдет внеочередное заседание, а вечером продолжатся консультации», - сообщил журналистам на пресс-конференции по теме коалиционных переговоров будущий кандидат в премьер-министры и нынешний министр климата Кристен Михал. Премьер-министр Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам.
В понедельник в Рийгикогу принесет должностную присягу прошедший в Рийгикогу заместитель перешедшего в Европейский парламент Юри Ратаса Владимир Архипов.
Рийгикогу также обсудит не провозглашенный президентом закон о налоге на моторный транспорт.
В понедельник в Рийгикогу также изберут вице-спикеров. Двое вице-спикеров будут одновременно избраны тайным голосованием.