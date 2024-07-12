Полиция просит помощи в поисках пропавшей 37-летней женщины

Эне худощавого телосложения, ее рост около 160 см, у нее светлые короткие волосы, на правом плече татуировка. Когда она расставалась с друзьями, на ней были синие джинсы, розовые кроссовки, черная кожаная куртка и белая футболкой под ней, с собой у нее была синяя матерчатая сумка Coop.