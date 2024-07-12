Полиция просит жителей Эстонии помочь установить местонахождение 37-летней Эне. В последний раз ее видели вчера в деревне Меэри в Ныоской волости Тартуского уезда, где она остановилась у своих друзей. Эне уехала оттуда вчера, и ее родственникам не удалось с ней связаться, ее телефон отключен.
Полиция просит помощи в поисках пропавшей 37-летней женщины
Перевод: Павел Соболев
Эне худощавого телосложения, ее рост около 160 см, у нее светлые короткие волосы, на правом плече татуировка. Когда она расставалась с друзьями, на ней были синие джинсы, розовые кроссовки, черная кожаная куртка и белая футболкой под ней, с собой у нее была синяя матерчатая сумка Coop.
Полицейские проверили разные места, где могла находиться Эне. Проверено было также ее жилье на улице Роху в Йыгева. С родственниками пропавшей также связались, но она до сих пор не найдена. Поиски продолжаются.
Полиция просит всех, кто видел Эне, сообщить об этом по телефону 112.