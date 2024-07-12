В пятницу, 13 июля, полиция обратилась к жителям Эстонии с просьбой помочь установить местонахождение 37-летней Эне.
Пропавшая в Тартумаа 37-летняя женщина нашлась
В последний раз ее видели в деревне Меэри в Ныоской волости Тартуского уезда, где она остановилась у своих друзей. Эне уехала оттуда в четверг, и ее родственникам не удалось с ней связаться, ее телефон отключен.
Поздно вечером в пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Эне нашлась. Как уточнили полицейские, она находилась у своих родственников в Тарту.