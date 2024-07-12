«Нас спасло Небо». Почему в Украине до сих пор есть серьезные проблемы с укрытиями

«При ракетной опасности укрытия, которые находятся за пределами трехминутной досягаемости - это бесполезное сооружение. Это абсолютно глупо выброшенные деньги», - считает Распутный.

Роман Ткачук считает, что власти должны разработать государственную программу для установки модульных укрытий одного стандарта по общим нормам, чтобы города могли защитить людей и избежать проблем с законом.

Замминистра стратегической промышленности Тимур Ткаченко отмечает, что местные власти и частные компании строят «остановки-укрытия» на основе другого норматива - Государственного стандарта Украины (ГСТУ) под названием «Быстровозводимые защитные сооружения гражданской обороны модульного типа».

Он, впрочем, не имеет такого же высокого юридического статуса, как Государственные строительные нормативы (ГСН).

Почему их трудно строить

Но даже если государственная программа по строительству «остановок-укрытий» будет принята, остается проблема с поиском средств для их возведения.

Один из производителей таких сооружений сказал Украинской службе Би-би-си, что их цена составляет от 2,7 до 4,2 млн гривен (около 66 тыс. - 100 тыс. долларов). В зависимости от численности населения, каждому городу требуется не меньше нескольких десятков или сотен этих убежищ.

Кроме того, сразу несколько руководителей строительных фирм сказали Би-би-си, что из-за массовой мобилизации мужчин у них не хватает работников.

«Дефицит кадров действительно есть. Перед началом войны у меня, например, было 16 сотрудников, а теперь осталось только двое. Кто-то уехал, кого-то мобилизовали», - сказал один из них.

Ткаченко говорит, что ему известно об этой проблеме и он предлагает давать бронь от мобилизации сотрудникам предприятий, которые строят укрытия. Аналогичная схема уже действует для тех, кто создает фортификации для фронта.

«Должно быть системное решение. Мне кажется, укрытия нужно приравнять к фортификационным сооружениям. Я не могу принять такое решение, но я могу его инициировать. И я сейчас над этим работаю», - заявил он Би-би-си.