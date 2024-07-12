Социал-демократ Евгений Осиновский, мэр Таллинна, попросил у государства 300 млн евро на строительство больницы в Таллинне. По мнению вице-мэра Таллинна от «Отечества» Карла-Сандера Касе, это слишком мало, а по мнению Кристины Каллас, вице-председателя «Ээсти 200», ведущей коалиционные переговоры, это слишком много, пишет ERR.
«Ээсти 200» не поддерживает желание Осиновского получить у государства деньги на строительство Таллиннской больницы
Перевод: Павел Соболев
По словам Евгения Осиновского, на строительство больницы необходимо выделить всего 850 млн евро. Поэтому Осиновский предположил, что государство могло бы вложиться в строительство больницы суммой в 300 млн евро.
Кристина Каллас, вице-председатель «Ээсти 200», заявила, что ее партия не поддерживает выделение госденег на Таллиннскую больницу.
В настоящее время в Таллинне действуют две больницы - Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы, которыми управляют две отдельные компании, принадлежащие городу. Большинству больничных зданий уже несколько десятков лет.