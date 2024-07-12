«Ээсти 200» не поддерживает желание Осиновского получить у государства деньги на строительство Таллиннской больницы

Социал-демократ Евгений Осиновский, мэр Таллинна, попросил у государства 300 млн евро на строительство больницы в Таллинне. По мнению вице-мэра Таллинна от «Отечества» Карла-Сандера Касе, это слишком мало, а по мнению Кристины Каллас, вице-председателя «Ээсти 200», ведущей коалиционные переговоры, это слишком много, пишет ERR.