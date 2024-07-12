Михал: расходы на оборону и внутреннюю безопасность превысили государственные доходы

«Война за независимость Украины обошлась нам в сотни миллионов евро. Если мы посмотрим, к чему мы пришли, то, что считалось оптимальным - два процента от ВВП на оборонные расходы, сейчас составляет 3,4 процента, то есть фактически увеличилось на 600 миллионов евро, - сказал Михал на пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров. - К этому добавляются потребности внутренней безопасности и энергетические потребности».

По словам Михала, Эстонии также необходимо дополнительное боеприпасы, чтобы мы могли поражать цели на дальних расстояниях с большей точностью.

Расходы на оборону и внутреннюю безопасность превысили доходы, и долго так продолжаться, по его словам, не может. «Продолжая в том же духе, дефицит бюджета Эстонии составит 5,4 процента от ВВП. Как мы знаем, по европейским правилам максимально допустимый дефицит – три процента. Это означает, что нам нужно обсуждать различные сокращения расходов», - заявил Михал.

По его словам, обсуждения продолжатся на следующей неделе, будут рассматриваться сокращения расходов в различных сферах. «Это дает нам возможность за счет дополнительного налога на безопасность вносить вклад в безопасность. Я надеюсь, что к следующей неделе мы сможем выработать основную структуру налогов и сокращений», - сказал Михал.