ТАСС передает, что Superjet 100 упал во время тестового полета после планового ремонта.

Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, сообщило МЧС. Все они были сотрудниками компании «Гражданские самолеты Сухого», со ссылкой на оперативные службы пишет ТАСС.

По данным Росавиации, пассажиров в самолете не было. На земле жертв нет, заявили в МЧС.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказал, что во время тестового полета экипаж подал сигнал бедствия, был перенаправлен в зону ожидания и некоторое время вырабатывал топливо. При попытке захода на посадку самолет пропал с радаров, сообщил источник. Это произошло около 15 часов по московскому времени.

Причиной крушения Superjet 100 мог стать отказ двигателя, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным Минпромторга, разбившийся самолет «не был полностью импортозамещенным».

Упавший самолет был произведен в 2014 году. Его единственным эксплуатантом была «Газпром Авиа», подтвердила транспортная прокуратура.

По факту падения самолета возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследовать авиакатастрофу будет Межгосударственный авиационный комитет при участии Росавиации.

Это третья катастрофа Superjet 100.