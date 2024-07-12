Эстонский государственный долг вырос на 45 процентов

Внешний мир финансировал экономику Эстонии в первом квартале 2024 года на 238 миллионов евро больше, чем наоборот. Только домохозяйства были нетто-кредиторами в первом квартале, остальные сектора экономики были нетто-заемщиками. Консолидированный долг вырос в первом квартале на 1,6 процента, а годовой прирост составил почти десять процентов, сообщил Банк Эстонии.