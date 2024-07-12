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Эстонский государственный долг вырос на 45 процентов

BNS
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Монеты. Фото иллюстративное.
Монеты. Фото иллюстративное. Фото: Unsplash

По данным Банка Эстонии, государственный долг в первом квартале составил 8,8 миллиарда евро, увеличившись на 21,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 45 процентов за год.

Внешний мир финансировал экономику Эстонии в первом квартале 2024 года на 238 миллионов евро больше, чем наоборот. Только домохозяйства были нетто-кредиторами в первом квартале, остальные сектора экономики были нетто-заемщиками. Консолидированный долг вырос в первом квартале на 1,6 процента, а годовой прирост составил почти десять процентов, сообщил Банк Эстонии.

Долг домохозяйств остался на уровне 14,1 миллиарда евро по сравнению с предыдущим кварталом, увеличившись на 4,8 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

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