Лаури Ляэнеметс: мы ищем способы сократить дефицит жилья

«Как мы знаем, по всей Эстонии в регионах большой проблемой является поиск нормального жилья по нормальной цене и в принципе нехватка жилья. Молодежь и молодые семьи вынуждены переезжать в крупные города, поскольку негде жить. В то же время, в городах растут цены на аренду», - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции по коалиционным договорам в пятницу.

По словам Ляэнеметса, правящая коалиция пытается найти способы еще сильнее сократить участие владельцев в реновации многоквартирных домов в сельских регионах. «Мы улучшим и модернизируем жилищные меры Kredex и MES (Фонд развития жизни в сельской местности), чтобы люди могли лучше получать кредиты для покупки дома. В определенных случаях банк говорит, что ценность недвижимости слишком низкая и кредит получить невозможно», - сказал Ляэнеметс.

«Мы проанализируем то, что касается местных самоуправлений, чтобы улучшить их возможности, чтобы появлялось больше съемных квартир. У нас строят квартиры, которые идут на продажу, но строят мало квартир на аренду. Мы попытаемся найти способы для местных самоуправлений помочь, чтобы появлялось больше съемных квартир», - добавил Ляэнеметс.

Ляэнеметс сказал о Таллиннской больнице, что курс возьмут на то, чтобы не только построить больницу, но и чтобы получилось нечто большее - например, медицинский городок, где можно было бы задействовать и частные средства.