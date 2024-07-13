Производители деревянных домов: на быстрое улучшение ситуации надежды нет

«Если сравнивать с положением полугодовой или годичной давности, ситуация немного улучшается, но нельзя сказать, что рынки восстановились или что положение хорошее», – сказал он.

Тальтс пояснил, что как спады в строительной области не происходят в одночасье, так и восстановление занимает длительный период.

Хотя восстановление требует времени, признаки улучшения есть. Некоторые заводы в этом году получили новые заказы, а проекты, которые были приостановлены, были выведены из спячки, сказал предприниматель, добавив, что производство и выставление счетов все же занимают длительное время.

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