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Производители деревянных домов: на быстрое улучшение ситуации надежды нет

rus.postimees.ee
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Производители деревянных домов переживают трудные времена, поскольку скандинавский рынок недвижимости не получает прежнего объема заказов.
Производители деревянных домов переживают трудные времена, поскольку скандинавский рынок недвижимости не получает прежнего объема заказов. Фото: Margus Ansu / Postimees

По словам председателя правления Эстонского союза производителей деревянных домов Мартина Тальтса, ситуация в индустрии деревянных домов, возможно, несколько улучшилась, но говорить о текущем годе как о годе восстановления определенно не приходится, пишет dv.ee.

«Если сравнивать с положением полугодовой или годичной давности, ситуация немного улучшается, но нельзя сказать, что рынки восстановились или что положение хорошее», – сказал он.

Тальтс пояснил, что как спады в строительной области не происходят в одночасье, так и восстановление занимает длительный период.

Хотя восстановление требует времени, признаки улучшения есть. Некоторые заводы в этом году получили новые заказы, а проекты, которые были приостановлены, были выведены из спячки, сказал предприниматель, добавив, что производство и выставление счетов все же занимают длительное время.

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