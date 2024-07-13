Туристы бегут от адской жары на север, но не в Эстонию

В июне на юге Европы температура поднималась выше 40. На следующей неделе в Малаге на побережье Средиземного моря будет «всего лишь» 36 градусов, в Риме - 37, а в Афинах - 38. Греция также подвержена высокому риску лесных пожаров, которые в прошлом году охватили большую часть острова Родос.