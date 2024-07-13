Летом туристы все чаще приезжают в скандинавские страны. Они ищут альтернативу Средиземноморью и страны с более прохладным климатом, но Эстония остается практически неизведанной.
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Туристы бегут от адской жары на север, но не в Эстонию
В июне на юге Европы температура поднималась выше 40. На следующей неделе в Малаге на побережье Средиземного моря будет «всего лишь» 36 градусов, в Риме - 37, а в Афинах - 38. Греция также подвержена высокому риску лесных пожаров, которые в прошлом году охватили большую часть острова Родос.