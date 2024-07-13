Эстонский производитель напитков выходит на рынок Южной Кореи

«Там очень много людей, которые ценят чистые продукты и напитки с северных стран и имеют высокую покупательную способность», – пояснил руководитель компании Лаури Сильд в экспортной новостной рассылке Фонда предпринимательства и инноваций.

По его словам, популярность безалкогольных напитков в Южной Корее растет. Кроме того, к расширению бизнеса его также подтолкнули визиты в Южную Корею и отзывы корейцев о напитках.