Страны Балтии, Северные страны и Польша бойкотируют председательство Венгрии в ЕС

Литва сократит свое политическое представительство на мероприятиях в Венгрии, и президент страны Гитанас Науседа будет принимать решение о визите в Будапешт на основании консультаций с другими лидерами ЕС, подтвердили агентству BNS председатель комиссии парламента Литвы по иностранным делам Жигимантас Павиленис и несколько источников в правительстве, пожелавших остаться анонимными.

«Пока мы решили просто ограничить свое участие на политическом уровне в Венгрии», - сообщил Павиленис. Он заверил, что с такой позицией согласны и правительство, и президент.

Венгрия, которая с начала июля на полгода является председательствующей в ЕС страной, во вторник провела в Будапеште неформальное совещание ответственных за конкуренцию министров, однако Литву и большинство других стран ЕС на нем представляли должностные лица более низкого уровня.

Литву на встрече представлял посол страны в Венгрии Миндаугас Рукштеле, хотя обычно такие совещания посещают министры или вице-министры. Павиленис подчеркнул, что Литва едина с теми, кого не устраивает позиция Орбана.

В Брюсселе и столицах ЕС растет ощущение, что венгерский лидер использует председательство в ЕС в собственных целях.

Новостной сайт EurActiv выяснил, что несколько стран ЕС, в том числе Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, отправят на неформальные министерские встречи, которые пройдут в июле в Будапеште, должностных лиц более низкого уровня. Другие страны тоже рассматривают такую возможность.