Politico: многие американские конгрессмены хотят, чтобы Байден отказался от продолжения президентской гонки

«Внутри Капитолия демократы, которые опасаются, что Байден не сможет победить, составляют большинство, и все большее число из них готовы заявить об этом публично», - говорится в публикации.

Издание приводит слова члена палаты представителей демократа Эммануэля Кливера, который заявил: «Они нервничают из-за предстоящих выборов. Если кто-то говорит вам, что это не так, он лжет».

Газета отмечает, что существуют серьезные опасения, что Байден может так сильно ослабить позиции других возможных кандидатов, и им не только не удастся вернуть себе большинство в палате представителей, но и потерять большинство в сенате.

В то же время, никто не скажет вслух, что высшие должностные лица в руководстве палаты представителей хотят, чтобы Байден отказался от своей кандидатуры, пишет Politico.

В публикации говорится, что, по мнению законодателей, тем не менее, «два человека, которые могли бы положить конец выкручиванию рук, - это лидер меньшинства Хаким Джеффрис и бывший спикер Нэнси Пелоси - явно предпочли этого не делать».

По словам источников, в частных беседах с некоторыми коллегами-демократами Пелоси высказывалась, желая, чтобы Байден отошел в сторону. Команда Джеффриса «рекомендовала законодателям, если они планируют выступить, делать это как можно скорее».