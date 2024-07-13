В Эстонии впервые клонировали лошадь

Эмбриолог Института ветеринарной медицины и животноводства Эстонского университета естественных наук Элина Цопп сказала, что в качестве первого большого шага удалось создать клонированный эмбрион лошади. «Следующий важный момент наступит в августе, когда мы начнем трансплантировать клонированные эмбрионы кобылам», - сказала Цопп.

Процедура клонирования, которую провели ученые Эстонского университета естественных наук, отличается от предыдущих источником соматических клеток – для получения клонированных эмбрионов использовались стволовые клетки. «Клонированная лошадь - это жеребец из конюшни Luunja Stud OÜ Водан М, бывший участник соревнований, который в настоящее время уже находится в солидном для лошади возрасте - 21 год. Он один из лучших жеребцов конюшни Луунья, давший много хорошего потомства. Если все пойдет хорошо, то можно ожидать рождения жеребят-клонов в конце лета 2025 года», - пояснила Элина Цопп.

По словам Элины Цопп, клонирование лошадей необходимо, прежде всего, для сохранения исчезающих пород лошадей. «У нас в Эстонии есть три вымирающие породы лошадей: эстонская лошадь, торийская лошадь и эстонская тяжеловозная лошадь. Десятки пород лошадей находятся под угрозой исчезновения в соседних странах – Скандинавии, странах Балтии. Клонирование лошади также позволяет заводчикам клонировать своих элитных лошадей и тем самым снизить риски, связанные с коневодством. Это также позволяет использовать в разведении бесплодных или стерилизованных лошадей», - добавила Цопп.

Помимо клонирования, университет занимается банком генов. «В течение последних двух лет мы собирали и замораживали клетки кожи, стволовые клетки и сперму эстонских лошадей, торийских лошадей и эстонских спортивных лошадей, чтобы в будущем использовать их в селекции. Кроме того, в нашем генном банке имеется множество латвийских пород лошадей, интерес к этой услуге проявили и страны Северной Европы. Таким образом, мы можем в нашем регионе предлагать на очень высоком уровне международно востребованные технологии и услуги в области исследований и разработок», - сказала Цопп.

В прошлом году в Эстонском университете естественных наук впервые успешно пересадили лошади эмбрион из пробирки. Беременность лошади прошла успешно, а в конце августа этого года в конюшне Луунья ожидается рождение первого в Эстонии жеребенка из пробирки.

В рабочую группу по клонированию входят Элина Цопп, Антс Кавак, Анни Вильясте-Сеэра, Андрес Рейлент, Фелипе Корреа, Андрес Гамбини (Университет Квинсленда). Партнером по сотрудничеству является компания Luunja Stud OÜ, возглавляемая Свеном Шойсом и Урмасом Раагом.