В России впервые за 40 лет не покажут Олимпиаду

Последний раз Олимпийские игры в России не показывали, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе. Все последние Олимпиады трансляцию делили между собой «Матч ТВ», «Первый канал» и каналы, входящие в ВГТРК. При этом нейтральный статус спортсменов на Играх в Пхенчхане в 2018 году, Токио в 2020 или Пекине в 2022 году не становился помехой для трансляций, напоминает sports.ru.

В этот раз, по информации портала, было принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на «Первом» и «России-1» нельзя. Переговоры о покупке прав на трансляцию соревнований вели «Матч ТВ» и холдинг VK. Контракты так и не были заключены.

По информации издания «Комсомольская правда», причиной стал арест по обвинению в мошенничестве Петра Макаренко - главы компании «Телеспорт», которая владеет правами на телетрансляцию Олимпийских игр. В итоге прав на трансляцию не купили и стриминговые сервисы Okko и Wink.

Допуск нейтральных спортсменов из РФ и Беларуси к Играм

В декабре 2023 года МОК постановил, что атлеты из России и Беларуси будут допущены к соревнованиям лишь в нейтральном статусе, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. Участвовать в Играх не смогут спортсмены, которые активно поддерживают российское вторжение в Украину, а также связаны с российской или белорусской армией, силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали эти условия «несправедливыми», но указали, что ОКР не пойдет «по пути бойкота». По последним данным, разрешение МОК выступить на Олимпиаде в Париже получили 27 российских спортсменов.

Федерация дзюдо России уже заявила, что не отпустила четырех допущенных атлетов на Олимпиаду, поскольку еще 13 человек не были допущены. В Федерации спортивной борьбы России также решили отказаться от участия в Играх.