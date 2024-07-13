Полиция предупреждает о фишинговых электронных письмах, которые выглядят так, будто имеют отношение к банку LHV и его службам безопасности.
Полиция предупреждает: если вы получили письмо подобного содержания – немедленно удалите его
«В настоящий момент распространяются фишинговые письма с использованием наименования банка LHV, - пишет полиция в социальных сетях. - Не нажимайте на ссылку в электронном письме, потому что тогда откроется фальшивый веб-сайт, который попытается украсть у жертвы информацию о банковском счете, а затем и деньги».
В письме, отправленном с подозрительного адреса электронной почты, киберпреступники утверждают, что служба безопасности клиента не была обновлена, но это можно сделать, перейдя по ссылке в письме.
Полиция рекомендует удалять подобные электронные письма, поскольку они являются мошенническими.