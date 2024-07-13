Полиция предупреждает: если вы получили письмо подобного содержания – немедленно удалите его

«В настоящий момент распространяются фишинговые письма с использованием наименования банка LHV, - пишет полиция в социальных сетях. - Не нажимайте на ссылку в электронном письме, потому что тогда откроется фальшивый веб-сайт, который попытается украсть у жертвы информацию о банковском счете, а затем и деньги».