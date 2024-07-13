На улицах населенных пунктов Эстонии могут появиться островки, заставляющие менять полосу

«Граждане жаловались на то, что на этой дороге часто гоняют, в том числе грузовики. Движение грузовиков тут интенсивное, поскольку поблизости расположено много промышленных предприятий. Результаты измерений показали, что они работают», – пояснил «Актуальной камере» глава лыунаского отделения Департамента транспорта Янар Тааль.