Департамент транспорта установил на въезде в Отепя со стороны Рынгу дорожные препятствия, заставляющие водителей сменить полосу. Такой метод успокоения движения призван заставить автовладельцев соблюдать скоростной режим, пишет Rus.ERR.
На улицах населенных пунктов Эстонии могут появиться островки, заставляющие менять полосу
«Граждане жаловались на то, что на этой дороге часто гоняют, в том числе грузовики. Движение грузовиков тут интенсивное, поскольку поблизости расположено много промышленных предприятий. Результаты измерений показали, что они работают», – пояснил «Актуальной камере» глава лыунаского отделения Департамента транспорта Янар Тааль.
Чтобы получить представление о том, как выглядит это новшество, можно перейти по данной ссылке.