В четверг, 11 июля, в Великобритании в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля на автодороге М62 у Уоррингтона погибли два пилота авиакомпании Ryanair, которые направлялись в аэропорт Ливерпуля, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Би-би-си.
Два пилота Ryanair трагически погибли по пути на работу
28-летний Мэт Гринхолл и 24-летний Джейми Фернандес в момент аварии находились в такси, подтвердила полиция.
Оба пилота погибли на месте происшествия, в свою очередь водитель такси получил серьезные травмы и был госпитализирован.
По подозрению в совершении смертельного ДТП по невнимательности арестован 61-летний мужчина.
Полиция Чешира призывает всех, у кого есть информация об этом ДТП или видеозаписи, связаться с ними.