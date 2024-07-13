Два пилота Ryanair трагически погибли по пути на работу

В четверг, 11 июля, в Великобритании в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля на автодороге М62 у Уоррингтона погибли два пилота авиакомпании Ryanair, которые направлялись в аэропорт Ливерпуля, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Би-би-си.