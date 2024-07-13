Сб, 13.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Министерстве финансов объяснили передачу Украине блоков Нарвской электростанции

rus.postimees.ee
Copy
Нарвская электростанция.
Нарвская электростанция. Фото: Sander Ilvest

Возобновление работы первого блока Нарвской электростанции исключено как по причине ограничений ЕС на выбросы, так и его неработоспособным состоянием, сообщил министр финансов Март Вырклаэв в ответ на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу Алексея Евграфова (Центристская партия) пояснить планы государства о безвозмездной передаче Украине старых энергоблоков, пишет Rus.ERR.

В ответ на вопрос Евграфова, почему Эстония передает свои мощности другому государству в ситуации, когда в нашей стране может возникнуть дефицит управляемых производственных мощностей, Вырклаэв написал, что решение о передаче энергоблоков было принято с учетом ожиданий государства как владельца к Eesti Energia в отношении обеспечения надежности снабжения.

«Передаваемое оборудование является частью бывшего первого энергоблока Эстонской электростанции, выведенного из эксплуатации в 2020 году, – говорит министр. – Передача оборудования не повлияет на обеспечение надежности снабжения».

Отвечая на вопрос, за счет каких мощностей планируется компенсировать возможный дефицит электроэнергии, министр написал, что дефицита не возникнет.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх