В Министерстве финансов объяснили передачу Украине блоков Нарвской электростанции

В ответ на вопрос Евграфова, почему Эстония передает свои мощности другому государству в ситуации, когда в нашей стране может возникнуть дефицит управляемых производственных мощностей, Вырклаэв написал, что решение о передаче энергоблоков было принято с учетом ожиданий государства как владельца к Eesti Energia в отношении обеспечения надежности снабжения.