Возобновление работы первого блока Нарвской электростанции исключено как по причине ограничений ЕС на выбросы, так и его неработоспособным состоянием, сообщил министр финансов Март Вырклаэв в ответ на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу Алексея Евграфова (Центристская партия) пояснить планы государства о безвозмездной передаче Украине старых энергоблоков, пишет Rus.ERR.
В Министерстве финансов объяснили передачу Украине блоков Нарвской электростанции
В ответ на вопрос Евграфова, почему Эстония передает свои мощности другому государству в ситуации, когда в нашей стране может возникнуть дефицит управляемых производственных мощностей, Вырклаэв написал, что решение о передаче энергоблоков было принято с учетом ожиданий государства как владельца к Eesti Energia в отношении обеспечения надежности снабжения.
«Передаваемое оборудование является частью бывшего первого энергоблока Эстонской электростанции, выведенного из эксплуатации в 2020 году, – говорит министр. – Передача оборудования не повлияет на обеспечение надежности снабжения».
Отвечая на вопрос, за счет каких мощностей планируется компенсировать возможный дефицит электроэнергии, министр написал, что дефицита не возникнет.