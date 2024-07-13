Amnesty International и комиссар ЕС по правам человека раскритиковали принятый в Финляндии закон о выдворении

«Это не только ставит под угрозу права людей, ищущих убежища, но и приводит к произволу и насилию на границе», – заявила в пресс-релизе заместитель директора Amnesty International в Европе Динушика Диссанаяке.

По ее мнению, такой закон не должен был бы быть принят.

Исполнительный директор финского отделения Amnesty Франк Йоханссон также раскритиковал нововведения. По его словам, это ставит под сомнение приверженность Финляндии верховенству закона.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти, в свою очередь, заявил, что финский закон создаст тревожный прецедент для других стран и всей международной системы убежища.