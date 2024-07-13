Вчера в Тарту было зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых пострадал упавший мотоциклист, а в другом - 12-летний мальчик, пересекавший проезжую часть дороги на самокате.
Легковая машина сбила мальчика на самокате, ребенок госпитализирован
Перевод: Павел Соболев
В ночь на пятницу в 03.41 в Тарту возле дома по адресу Нарвское шоссе, 134 было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. 18-летний юноша не справился с управлением мотоцикла КТМ, наехал на бордюр и упал. Мотоциклист был доставлен в больницу.
В пятницу вечером, в 17.04, ДТП было зафиксировано на кольце Сыпрусе в Тарту. 12-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на электросамокате, сбил автомобиль Škoda, которым управлял 44-летний мужчина. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу.