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Легковая машина сбила мальчика на самокате, ребенок госпитализирован

Вейки Ояперв
, журналист
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Скорая помощь. Изображение носит иллюстративный характер
Скорая помощь. Изображение носит иллюстративный характер Фото: Dmitri Kotjuh

Вчера в Тарту было зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых пострадал упавший мотоциклист, а в другом - 12-летний мальчик, пересекавший проезжую часть дороги на самокате.

Перевод: Павел Соболев

В ночь на пятницу в 03.41 в Тарту возле дома по адресу Нарвское шоссе, 134 было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. 18-летний юноша не справился с управлением мотоцикла КТМ, наехал на бордюр и упал. Мотоциклист был доставлен в больницу.

В пятницу вечером, в 17.04, ДТП было зафиксировано на кольце Сыпрусе в Тарту. 12-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на электросамокате, сбил автомобиль Škoda, которым управлял 44-летний мужчина. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу.

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