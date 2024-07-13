Легковая машина сбила мальчика на самокате, ребенок госпитализирован

В ночь на пятницу в 03.41 в Тарту возле дома по адресу Нарвское шоссе, 134 было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. 18-летний юноша не справился с управлением мотоцикла КТМ, наехал на бордюр и упал. Мотоциклист был доставлен в больницу.