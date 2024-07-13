ВИДЕО Пожаром уничтожен стадион крупного финского футбольного клуба

«Буквально вот только что смотрел тут - как же здорово играют дети! А сейчас от здания и трибун остались только руины. Мир иногда бывает очень жестоким», - заявил газете Ilta-Sanomat Илкка Ванала, исполнительный директор IF Gnistan.

Главная команда IF Gnistan перед этим сезоном как раз вышла в высший дивизион чемпионата Финляндии, женщины играют в первой лиге, а также в клубе много молодежных команд. «Главный вопрос - как продолжить работу молодежных и представительских команд. Хорошо, что в пожаре никто не пострадал, но сгорела вся главная трибуна и клубные помещения. Раздевалки и конторские комнаты, все остальное. Никакой формы не осталось. Майки, футболки, мячи, оборудование для технического обслуживания... Все сгорело. У нас больше нет ни массажного стола, ни спортзала, ничего».