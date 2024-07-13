Всего несколько дней назад на этом поле играли дети. Проходили игры знаменитого юношеского футбольного турнира Helsinki Cup. Однако рано утром в субботу домашний стадион клуба IF Gnistan сгорел почти дотла.
ВИДЕО ⟩ Пожаром уничтожен стадион крупного финского футбольного клуба
Перевод: Павел Соболев
«Буквально вот только что смотрел тут - как же здорово играют дети! А сейчас от здания и трибун остались только руины. Мир иногда бывает очень жестоким», - заявил газете Ilta-Sanomat Илкка Ванала, исполнительный директор IF Gnistan.
Весь клуб в шоке. Пожар охватил стадион «Мустапекка» в Оулункюля, пригороде Хельсинки, в ночь на субботу. Утром руководство клуба собралось на кризисное совещание. Пока ответов на возникшие вопросы мало.
Hurjalta näyttää. Siellä on tuhoutunut ihan kaikki. Varusteita, seuran historiaa… ja tuskin tuossa kuumuudessa uusittu alustakaan on selvinnyt ilman vaurioita. #Veikkausliiga https://t.co/A98zxv293f pic.twitter.com/iNnSyRmLjx— Ville Makkonen 🪣 (@MakkonenVille) July 13, 2024
«Мы концентрируемся на самом главном. Каковы экономические последствия инцидента, как насчет страхования, как сохранить функционирование клуба? Мы составляем план выживания», - объяснил Ваанла.
Главная команда IF Gnistan перед этим сезоном как раз вышла в высший дивизион чемпионата Финляндии, женщины играют в первой лиге, а также в клубе много молодежных команд. «Главный вопрос - как продолжить работу молодежных и представительских команд. Хорошо, что в пожаре никто не пострадал, но сгорела вся главная трибуна и клубные помещения. Раздевалки и конторские комнаты, все остальное. Никакой формы не осталось. Майки, футболки, мячи, оборудование для технического обслуживания... Все сгорело. У нас больше нет ни массажного стола, ни спортзала, ничего».
Искусственный газон основного поля также был поврежден, и в настоящее время поле нельзя использовать. Воскресная игра чемпионата против Mariehamn перенесена, но что будет дальше, пока не известно.
«Календарь высшей лиги очень насыщенный. Надо продолжать, но где начать играть и тренироваться? По крайней мере, хорошо, что в этом году на этом стадионе не играют женщины», - развел руками Ванала.
Однако одно тренировочное поле уцелело после пожара, и молодые люди могут продолжать там тренироваться.
Ванала с благодарностью добавил, что его телефон красный от звонков, и свою помощь предлагают болельщики клуба, партнеры и другие клубы. Например, главный клуб Финляндии ХИК предложил IF Gnistan бесплатно пользоваться своим стадионом Bolt Arena до конца сезона.