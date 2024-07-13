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МНЕНИЕ Пофантазируем: какой была бы жизнь в Эстонии при единоличном управлении Партии реформ?

, предприниматель, политический обозреватель
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Маттиас Йыэсаар.
Маттиас Йыэсаар. Фото: Erakogu
  • Преимущество мажоритарной системы в том, что политикам труднее нарушить свои обещания
  • Почему избиратель уже привык к тому, что предвыборные обещания быстро откладываются в ящик?
  • Если бы мажоритарная система действовала с 2011 года, реформисты давно были бы у власти единолично

Политический обозреватель Маттиас Йыэсаар пишет, что при мажоритарной избирательной системе у Эстонии было бы еще в большей степени лицо Партии реформ, чем сейчас. Привело бы это также к быстрому интернету, прекращению всеобщей воинской службы и росту населения, как обещала Партия реформ?

Перевод: Павел Соболев

Недавно глава отдела мнений Postimees Март Раудсаар предложил интересную цепь рассуждений о том, что произойдет, если Эстония выберет мажоритарную избирательную систему вместо пропорциональной избирательной системы, при которой от каждого избирательного округа избирается один представитель (Postimees, 8 июля 2024 года).

Ход мыслей Раудсаара можно развить и дальше. В то же время, не является ли для Эстонии по одному представителю от каждого округа слишком мало? Что, если количество мест в Рийгикогу останется прежним, но победитель в каждом избирательном округе получит все места в этом округе? Каким был бы состав Рийгикогу, если бы у нас была мажоритарная избирательная система?

Если бы такая избирательная система действовала в Эстонии до сих пор, у нас было бы доминирование и монополия Партии реформ в течение очень долгого времени. В нынешнем составе Рийгикогу Партия реформ имела бы 75 мест. Социал-демократы или «Отечество», которые считаются крупнейшими партиями, вообще не прошли бы в Рийгикогу на некоторых парламентских выборах в рассматриваемый период с 2011 года.

Конечно, этот маленький научно-популярный эксперимент не следует воспринимать как чистое золото. При мажоритарной избирательной системе мелкие партии не имеют больших шансов, и это привело бы к образованию двух крупных политических сил, как это исторически имело место в США и, с некоторыми оговорками, в Великобритании.

Также этот небольшой расчет не учитывает ряд других факторов, например, подавляющую реакцию избирателей на монополию одной партии в разных избирательных циклах и т.д.; невозможно учесть все факторы задним числом, но упрощенный научно-популярный эксперимент может дать некоторое представление о положительных и отрицательных сторонах истории альтернативного развития Эстонии.

Март Раудсаар в своей статье уже указывал на плюсы и минусы пропорциональной и мажоритарной избирательной системы. Надо сказать, что лично я считаю наиболее оптимальным выбором пропорциональную избирательную систему с разумным избирательным порогом - что-то вроде того, что сейчас действует в Эстонии.

Однако все же стоит отметить самое большое преимущество мажоритарной избирательной системы - нарушение политических обещаний, данных избирателям, невозможно оправдать так же легко, как в случае с пропорциональной системой. В нашей нынешней системе, если политики не выполняют своих политических обещаний, они могут хладнокровно заявить, что политика - это искусство компромисса и что партнеры по коалиции никогда не смогут получить абсолютно все, что хотят.

При мажоритарной системе партия, победившая на выборах, должна обладать всей исполнительной властью в течение определенного периода времени. Избиратели ожидают, что правительство выполнит все пункты, обещанные в его политической программе, при каждой возможности.

Конечно, по окончании срока полномочий никогда не удастся выполнить свою программу полностью, но пространства для оправданий гораздо меньше, и за упущения надо нести ответственность. Ответственность означает переход в оппозицию после следующих выборов. При пропорциональной системе партия теоретически может находиться в коалиционном правительстве несколько избирательных циклов подряд, даже если ни одно из ее политических обещаний за это время не будет выполнено.

Предвыборные программы

Несмотря на то, что в Эстонии действует пропорциональная избирательная система, политические партии склонны готовить свою предвыборную программу так, как будто они собираются единолично управлять страной. С одной стороны, в построении программы на максимум нет ничего странного. Было бы гораздо более странно, если бы политический манифест был бы подготовлен, условно говоря, с уточнением «если партнеры согласятся».

С другой стороны, чем больше обещаний вы даете в своей предвыборной программе, тем большим вам придется жертвовать на переговорах о коалиции. Вспомним здесь знаменитое обещание Центристской партии о прогрессивном подоходном налоге, которое всегда имело тенденцию первым уходить со стола во время коалиционных переговоров.

Вопрос в том, насколько это обманывает избирателей и почему люди к этому так привыкли. Скорее, это слабость системы, если избиратель голосует за реализацию определенного политического обещания, которое убирается в ящик еще до формирования правительства.

Эстония Партии реформ

Возвращаясь к ранее описанной альтернативной истории, посмотрим, какова была бы единоличная власть Партии реформ с 2011 года, исходя из ее предвыборных программ. Поскольку Партия реформ находилась бы у власти в течение длительного времени, следует предположить, что она смогли бы хорошо выполнить свои предвыборные обещания и каждый раз переизбиралась.

Надо признать, что, поскольку Партия реформ долгое время находилась у власти по пропорциональной системе с 2011 года, некоторые из ее предвыборных обещаний предыдущего десятилетия сбылись: Эстония стала членом Совета Безопасности ООН, расходы на оборону возросли, превысив два процента ВВП, в Эстонии постоянно есть военное присутствие союзников по НАТО, система образования будет изменена на эстонскую, система выплаты родительских пособий сохранится.

Но Партия реформ, вероятно, смогла бы добиться еще большего в случае мажоритарной избирательной системы. Если бы можно было управлять беспрепятственно, то по всей Эстонии можно было бы гарантировать быстрый доступ в Интернет, как обещали уже более десяти лет подряд.

В Эстонии Партии реформ из Таллинна можно лететь во все важнейшие бизнес-центры Европы, так что вы уезжаете утром и возвращаетесь вечером. Мост на Сааремаа был бы готов, а основные магистрали Эстонии стали бы четырехполосными. Хотя трудно предположить, откуда взялись бы деньги, потому что Партия реформ Эстонии, конечно, не хотела бы каким-либо образом увеличивать долговое бремя.

Налоги бы снизились, по крайней мере, на начальном этапе. Ставка социального налога составила бы 31 процент. Налоговая политика была бы стабильной и предсказуемой. Отчетность предпринимателей была бы менее обременительной. Фельетон Мерлис Ныгене «Встреча руководства» никогда бы не родился в Эстонии, выглядящей согласно предвыборным обещаниям партии реформ (ERR 20.02.2024). Система здравоохранения была бы более гибкой, чем сейчас, а рост численности работников государственного сектора в целом можно было бы держать под контролем.

К сожалению, около десяти лет назад Эстония решительно перешла бы к созданию профессиональной армии, а призыв на военную службу постепенно стал бы короче и добровольнее. Можно предположить, что это решение было бы отменено позже, как в Литве и Латвии, когда геополитическая ситуация ухудшилась.

Однако в семейной политике было бы еще больше колебаний, ведь еще в 2015 году было обещано, что «трое детей в семье - это новая норма, а население растет». Была бы поддержка дополнительной поддержки многодетных семей с рождения третьего ребенка и далее. Через четыре года вместо этого пообещали бы «не оказывать давления на выбор частной жизни», а в 2023 году пообещали бы восстановить справедливость для семей с одним и двумя детьми, которые получают «неоправданно» гораздо меньшую поддержку, чем многодетные семьи.

Напомним, что Партия реформ потеряла власть в 2016 году, из-за чего реформисты не смогли в полной мере реализовать программу роста населения, где трое детей на семью - это новая норма. При мажоритарной системе Партия реформ имела бы 69 мест, и в такой форме переворот не состоялся бы. Последующее падение от «новой нормальности трех детей» к политике «необоснованно несправедливого обращения» с маленькими семьями, вероятно, было бы позже еще более болезненным, чем при нынешней пропорциональной системе.

Конечно, ко всему вышесказанному следует относиться с легким чувством юмора. Не все партии власти в мажоритарной системе выполняют свои обещания, а невыполнение обещаний не всегда означает смену власти. Например, британская партия Тори находилась у власти 14 лет подряд с обещанием сократить число иммигрантов - ради этого они даже вышли из Евросоюза. Несмотря ни на что, при правлении Тори иммиграция в Великобританию выросла до рекордного уровня.

Каждая система имеет свои плюсы и минусы. Эстонскую политическую систему можно время от времени улучшать, если кажется, что она рушится. Искать решения в мажоритарной системе - неплохая идея, но нет необходимости заменять всю систему, если только вся система не сломана окончательно. Можно было бы рассмотреть соображения, например, о логике составления списков избирателей или расширении возможностей объявления внеочередных выборов.

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