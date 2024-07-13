МНЕНИЕ Пофантазируем: какой была бы жизнь в Эстонии при единоличном управлении Партии реформ?

Март Раудсаар в своей статье уже указывал на плюсы и минусы пропорциональной и мажоритарной избирательной системы. Надо сказать, что лично я считаю наиболее оптимальным выбором пропорциональную избирательную систему с разумным избирательным порогом - что-то вроде того, что сейчас действует в Эстонии.

Однако все же стоит отметить самое большое преимущество мажоритарной избирательной системы - нарушение политических обещаний, данных избирателям, невозможно оправдать так же легко, как в случае с пропорциональной системой. В нашей нынешней системе, если политики не выполняют своих политических обещаний, они могут хладнокровно заявить, что политика - это искусство компромисса и что партнеры по коалиции никогда не смогут получить абсолютно все, что хотят.

При мажоритарной системе партия, победившая на выборах, должна обладать всей исполнительной властью в течение определенного периода времени. Избиратели ожидают, что правительство выполнит все пункты, обещанные в его политической программе, при каждой возможности.

Конечно, по окончании срока полномочий никогда не удастся выполнить свою программу полностью, но пространства для оправданий гораздо меньше, и за упущения надо нести ответственность. Ответственность означает переход в оппозицию после следующих выборов. При пропорциональной системе партия теоретически может находиться в коалиционном правительстве несколько избирательных циклов подряд, даже если ни одно из ее политических обещаний за это время не будет выполнено.

Предвыборные программы