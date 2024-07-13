Поскольку в США президента избирает народ, на выборах имеет значение только одно - известность кандидатов. То, сколько активных избирателей знает просто имя кандидата в президенты, пишет доктор математических наук Тийт Рийсмаа.
МАТЕМАТИК ТИЙТ РИЙСМАА ⟩ Байден получит больше голосов на выборов, чем любой его возможный «сменщик» от демократов
Перевод: Павел Соболев
Известность здесь не является двухвалентным понятием - «знаю», «не знаю», но имеет и промежуточные значения. Как, в какой сфере деятельности и при каких обстоятельствах кандидаты получили известность, это не очень важно. Информированность можно повысить с помощью избирательной кампании. Узнать истинную популярность, поддержку и известность кандидатов с помощью экспертов и аналитиков не представляется возможным. Здесь критерием истины является практика.
В Америке возможности различных кандидатов раскрываются при предварительном голосовании на президентских выборах. Праймериз на этот раз показали, что лучшим кандидатом от демократов является действующий президент Джо Байден, а от республиканцев - предыдущий президент Дональд Трамп. Порции поддержки остальным оказались в разы меньше. По крайней мере, среди самих американцев, два самых известных американца - это Байден и Трамп.
У крупных наций пик народного признания чрезвычайно острый - туда входят очень немногие люди. Чем большая берется толпа, тем меньше становится известных всем в ней занменитостей. Голливудских актеров, звезд эстрады и знаменитостей спорта также знают десятки миллионов американцев, но в Америке с 350 млн жителей этого недостаточно. Если бы это было не так, то кто-то из этих поп-идолов был бы привлечен к выборам, ведь единственная цель обеих основных партий на выборах - завладеть на какое-то время Белым домом. К сожалению, что там они будут делать, в Америке становится ясно только после выборов.
Десятки миллионов людей по всему миру давно знают, что Джо Байден прошел пик своей достойной политической жизни. Но слишком слабое выступление Байдена в первых общеамериканских телевизионных дебатах с кандидатом от Республиканской партии Трампом оказалось неприятным сюрпризом для Демократической партии. Важная информация, которая должна была дойти до партийных лидеров в первую очередь, дошла до них в последнюю очередь.
Оказалось, что одним из ядерных чемоданов управляет человек, находящийся далеко не в лучшей форме, а другим ядерным чемоданом управляет еще более подозрительный персонаж на другой стороне. Некоторые влиятельные демократы считают, что Джо Байдена следует кем-то заменить на выборах. Это не кажется хорошей идеей.
Один бывший влиятельный эстонский политик пообещал подготовить узнаваемых обществом политиков за девять месяцев. Создание президентов, избираемых прямым голосованием, не происходит так быстро. Праймериз в Америке показали, что остальные кандидаты от демократов слишком сильно отстали от Байдена по поддержке и не восполнят этот разрыв в оставшееся время.
Если Джо Байден будет баллотироваться и проиграет, то это означает, что его возможный «сменщик» проиграл бы еще очевиднее.