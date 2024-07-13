МАТЕМАТИК ТИЙТ РИЙСМАА Байден получит больше голосов на выборов, чем любой его возможный «сменщик» от демократов

Известность здесь не является двухвалентным понятием - «знаю», «не знаю», но имеет и промежуточные значения. Как, в какой сфере деятельности и при каких обстоятельствах кандидаты получили известность, это не очень важно. Информированность можно повысить с помощью избирательной кампании. Узнать истинную популярность, поддержку и известность кандидатов с помощью экспертов и аналитиков не представляется возможным. Здесь критерием истины является практика.

В Америке возможности различных кандидатов раскрываются при предварительном голосовании на президентских выборах. Праймериз на этот раз показали, что лучшим кандидатом от демократов является действующий президент Джо Байден, а от республиканцев - предыдущий президент Дональд Трамп. Порции поддержки остальным оказались в разы меньше. По крайней мере, среди самих американцев, два самых известных американца - это Байден и Трамп.

У крупных наций пик народного признания чрезвычайно острый - туда входят очень немногие люди. Чем большая берется толпа, тем меньше становится известных всем в ней занменитостей. Голливудских актеров, звезд эстрады и знаменитостей спорта также знают десятки миллионов американцев, но в Америке с 350 млн жителей этого недостаточно. Если бы это было не так, то кто-то из этих поп-идолов был бы привлечен к выборам, ведь единственная цель обеих основных партий на выборах - завладеть на какое-то время Белым домом. К сожалению, что там они будут делать, в Америке становится ясно только после выборов.