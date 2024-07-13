У границы в Нарве снова образовалась огромная очередь

По сообщению корреспондента ERR в Ида-Вирумаа, очередь возникла только на эстонской стороне границы, потому что на мосту через реку Нарва между эстонским и российским погранпунктами очереди нет.

В Нарвском погранпункте сообщили ERR, что возникновение очереди связано с одновременным прибытием к границе нескольких пассажирских автобусов.

Пограничный мост в Нарве закрыт на длительный ремонт, в связи с чем на границе работает только пешеходный пункт пропуска. Это означает, что пассажиры автобусов перед границей вынуждены выходить из автобусов и проходить пограничный контроль вместе с теми, кто переходит границу пешком.