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У границы в Нарве снова образовалась огромная очередь

rus.postimees.ee
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Очередь на границе в Нарве. Фото иллюстративное
Очередь на границе в Нарве. Фото иллюстративное Фото: Илья Смирнов

В субботу, 13 июля, у погранперехода в Нарве образовалась длинная очередь, пишет rus.err.ee.

По сообщению корреспондента ERR в Ида-Вирумаа, очередь возникла только на эстонской стороне границы, потому что на мосту через реку Нарва между эстонским и российским погранпунктами очереди нет.

В Нарвском погранпункте сообщили ERR, что возникновение очереди связано с одновременным прибытием к границе нескольких пассажирских автобусов.

Пограничный мост в Нарве закрыт на длительный ремонт, в связи с чем на границе работает только пешеходный пункт пропуска. Это означает, что пассажиры автобусов перед границей вынуждены выходить из автобусов и проходить пограничный контроль вместе с теми, кто переходит границу пешком.

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