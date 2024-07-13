Глава украинской разведки: попытки убить Путина были, но пока неудачные

«Попытки убить были, но, как видите, пока неудачные», - сказал Буданов. Он не уточнил, о каких конкретно случаях идет речь.

В то же время глава ГУР рассказал, что не считает, что попытки убить главу Кремля свидетельствуют о том, что тот перестал быть компромиссным вариантом и потерял авторитет правителя в кругах власти. По этому поводу Буданов вспомнил рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Иосифа Сталина.

«Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее ощущение, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности», - отметил Буданов.