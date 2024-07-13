Женскую сборную Эстонии по футболу отделяет, по сути, одна победа от выхода в плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы. Цель будет достигнута, если наша команда победит Люксембург в Тарту во вторник, а игры остальных подгрупп не принесут чересчур нелогичных результатов.
Женская футбольная сборная Эстонии близка к историческому достижению
Перевод: Павел Соболев
В пятницу Эстония на выезде играла с Люксембургом и сыграла вничью 1:1. Хозяева открыли счет после углового, на 48-й минуте Лаура Миллер поразила ворота эстонок. Ответ последовал уже через пять минут - прострел Сирет Ряэмет точным ударом ножницами замкнула Лизетте Таммик.
Обе команды имели немало возможностей еще забить по ходу игры, но счет не изменился.
Эстония получила первое очко в третьей игре цикла, но, несмотря на это, сохраняет возможности выполнить поставленную перед соревнованием цель - выйти в плей-офф. Пятую подгруппу C-лиги выиграла Албания, сыгравшая все четыре игры и набравшая 9 очков (Албания обыграла Эстонию 2:0 и 2:1, а у Люксембурга выиграла дома и проиграла ему на выезде). Сейчас у Люксембурга 4 очка, а у Эстонии - 1.
Победители всех пяти подгрупп, а также три лучшие команды на вторых местах выходят в плей-офф от C-лиги. Эстония займет второе место, если победит дома Люксембург. В этом случае обе команды набрали бы по 4 очка, но в соревнованиях, проводимых под эгидой УЕФА, в первую очередь смотрят на показатели личных встреч.
При сумме в 4 очка и разнице мячей -2 и лучше эстонки будут сравниваться с занявшими вторые места в других подгруппах. Текущая ситуация такова, что занявшая второе место в 4-й группе сборная обязательно получит 3 очка, т. е. будет отставать от Эстонии. Во 2-й группе, чтобы обойти Эстонию, Северная Македония должна на выезде обыграть большого фаворита Словению (в первой игре между ними Словения выиграла 5:0), чья разница мячей после пяти матчей пока составляет 22-0. Поражение Словении не выглядит возможным.
И ожидается, что Эстония также опередит команду, занявшую второе место в 1-й подгруппе (Литва или Грузия, они сыграют друг с другом, и чтобы обойти Эстонию, любая из них должна выиграть с преимуществом в три или четыре гола).
Конечно, все эти расчеты применимы только в случае победы Эстонии, как уже упоминалось.
16 женских команд попадут на финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в Швейцарии следующим летом. Помимо хозяев, напрямую туда войдет восьмерка лучших А-лиги. Остальные семь мест будут разыграны в плей-офф, куда смогут выйти 28 команд: 8 из А-Лиги, 12 из Б-Лиги и 8 из С-Лиги.
В первом туре команды, вышедшие из С-лиги, встретятся с командами из А-лиги, то есть с очень сильными соперниками. Команды B-лиги сыграют в первом раунде друг с другом. Во втором туре из семи поединков оставшихся 14 команд определятся последние финалисты чемпионата Европы.
Если Эстония сможет выйти в плей-офф, она может получить в соперники абсолютных грандов - Нидерланды и Швецию, но также и Финляндию. Первый раунд плей-офф состоится в конце октября.
Во вторник в 20.00 на стадионе «Тамме» в Тарту начнается важнейший матч между Эстонией и Люксембургом. Есть повод прийти на стадион поддержать эстонок!