Женская футбольная сборная Эстонии близка к историческому достижению

Перевод: Павел Соболев

В пятницу Эстония на выезде играла с Люксембургом и сыграла вничью 1:1. Хозяева открыли счет после углового, на 48-й минуте Лаура Миллер поразила ворота эстонок. Ответ последовал уже через пять минут - прострел Сирет Ряэмет точным ударом ножницами замкнула Лизетте Таммик.

Обе команды имели немало возможностей еще забить по ходу игры, но счет не изменился.

Эстония получила первое очко в третьей игре цикла, но, несмотря на это, сохраняет возможности выполнить поставленную перед соревнованием цель - выйти в плей-офф. Пятую подгруппу C-лиги выиграла Албания, сыгравшая все четыре игры и набравшая 9 очков (Албания обыграла Эстонию 2:0 и 2:1, а у Люксембурга выиграла дома и проиграла ему на выезде). Сейчас у Люксембурга 4 очка, а у Эстонии - 1.

Победители всех пяти подгрупп, а также три лучшие команды на вторых местах выходят в плей-офф от C-лиги. Эстония займет второе место, если победит дома Люксембург. В этом случае обе команды набрали бы по 4 очка, но в соревнованиях, проводимых под эгидой УЕФА, в первую очередь смотрят на показатели личных встреч.